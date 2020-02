Agnieszka Kaczorowska ostro odpowiada hejterom! "Marnujesz swój czas na wytykanie mojej pracy"

Agnieszka Kaczorowska po raz kolejny postanowiła odpowiedzieć na zarzuty hejterów w mocnym wpisie w mediach społecznościowych. Wielu internautów zarzuciło aktorce, że jej posty bardzo często zawierają reklamy produktów, za które pobiera korzyści majątkowe, a co za tym idzie nie jest wiarygodna i obiektywna. Zobaczcie jak gwiazda zareagowała na te negatywne komentarze.

Agnieszka Kaczorowska odpowiada na zarzuty hejterów

Agnieszka Kaczorowska należy do grona gwiazd, które są bardzo aktywne w mediach społecznościowych. Aktorka regularnie zamieszcza wpisy, dzięki czemu fani mogą na bieżąco śledzić jej poczynania. Jednak ostatnio coraz częściej zaczęły pojawiać się zarzuty w kierunku gwiazdy dotyczące jej postów sponsorowanych. Chociaż Agnieszka Kaczorowska nigdy nie ukrywała, że współpracuje z kilkoma markami, to jednak fanom zaczęło to przeszkadzać i pojawiło się wiele nieprzychylnych komentarzy w tym temacie. Aktorka w końcu postanowiła na nie odpowiedzieć.

"O nie, znowu reklama."

W takiej lub innej formie czytam czasem tutaj komentarze dotyczące mojej współpracy z markami. Chciałoby się odpowiedzieć: „O nie, idź na policję, bo przecież to zbrodnia reklamować jakiś produkt, markę czy usługę”, ale zanim pójdziemy w sarkazm, zmierzmy się z faktami - zaczęła swój wpis aktorka.

W dalszej części postu Agnieszka Kaczorowska przyznała, że nigdy nie ukrywała swojej współpracy z markami i nie rozumie, dlaczego niektórzy postrzegają reklamę tak negatywnie.

Nie ukrywam, że współpracuję z markami czerpiąc z tego korzyści majątkowe. Najczęściej posty tego typu mają odpowiednie hasztagi typu #WspółpracaNazwaMarki. Jest również wiele postów na których oznaczam marki tak po prostu, z uwagi na to, że nie mam wystarczająco czasu, aby potem odpisać na mnóstwo wiadomości oraz komentarzy z pytaniami.💪🏻Ależ czy jeśli oznaczyłam, kto zrobił dane zdjęcie z szacunku do autora i jego praw autorskich, to również reklama? W sumie macie rację, TAK❗️ I mam nadzieję, że ten zdolny człowiek, dzięki takiej fotografii będzie miał więcej zleceń... ale dlaczego postrzegacie to jako reklamę w sposób negatywny? Kompletnie nie rozumiem też co macie przeciwko reklamowaniu szczęścia, miłości i radosnego macierzyństwa.. - czytamy w dalszej części postu gwiazdy.

Aktorka na koniec podsumowała, że obecnie wszędzie otaczają nas reklamy i nikogo one nie powinny już dziwić.

Więc zrozumcie proszę wreszcie, że albo tak jak pogodziliście się z reklamami na billboardach czy w telewizji, musicie pogodzić się z reklamami na Instagramie.

Jest jeszcze opcja usunięcia aplikacji bądź nie śledzenia profilu, który się po prostu wam nie podoba. To bardzo proste - dodała Agnieszka Kaczorowska.

Pomimo publikacji postu Agnieszki w dalszym ciągu zdania internautów są podzielone. Część z nich uważa, że gwiazda współpracując z konkurencyjnymi markami jednocześnie traci swoją wiarygodność. Z kolei pozostali wielbiciele nie widzą w tym nic złego. A jakie jest wasze zdanie na ten temat? Rzeczywiście zwracacie aż taką uwagę na posty sponsorowane?

Agnieszka Kaczorowska nie ukrywa, że współpracuje z markami, które później promuje na Instagramie. Taka forma reklamy nie przypadła do gustu części internautów