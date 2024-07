Agnieszka Kaczorowska zdradziła swój sposób na hejt. Gwiazda przyznała, że nie da się całkowicie nie przejmować negatywnymi komentarzami w sieci, jednak można wyciągnąć z nich coś konstruktywnego dla siebie. Polecamy: Co zrobić, gdy puszczają nerwy – jak konstruktywnie wyładować złość

Staram się z tego brać to, co dobre dla mnie. Nie mówię, że to tak przechodzi koło mnie i zapominam, tylko mnie to w jakiś sposób dotyka, ale tak też jest okej. Należy to zaakceptować - powiedziała Agnieszka Kaczorowska w wywiadzie dla Party.pl.