Agnieszka Kaczorowska zabrała głos na temat swoich romansów. Na blogu dodała post, w którym wyśmiewa ostatnie doniesienia tabloidu, jakoby z Kamilem Kuroczko, z którym ostatnio współpracuje, łączyło ją coś więcej niż przyjaźń i praca.

Gwiazda stara się podchodzić z dystansem do wszystkich informacji, które pojawiają się na jej temat. Tym razem jednak nie wytrzymała i postanowiła wypowiedzieć się na temat licznych romansów, które są jej przypisywane. Mówiono już, że aktorka i tancerka spotyka się z Kamilem Kuroczko, wcześniej plotkowano o tym, że romansuje z Łukaszem Kadziewiczem.

Mam nowy romans, słyszeliście? Sama sobie zazdroszczę! 5 czy 6 facetów w jeden rok?! Sztos. A rok się jeszcze nie skończył… Tym razem moim „ukochanym“ jest Kamil Kuroczko, z którym tańczę pokazy. Niestety może to nie potrwać długo, bo na noc Sylwestrową przygotowuję występ m.in. ze Stefano Terrazzino, więc zaraz usłyszycie o spotykaniu się z przystojnym Włochem. Ta miłość też nie przetrwa, bo w lutym zaczniemy treningi do kolejnej edycji Tańca z Gwiazdami i na tapecie pojawi się inny mężczyzna.

Agnieszka Kaczorowska podkreśla, że praca z mężczyznami nie zawsze musi wiązać się z romansem:

A tak serio, czy jestem jedyną kobietą w tym kraju, która pracuje z mężczyznami? Skąd bierze się przekonanie, że kobieta pracująca z mężczyzną, na pewno chodzi z nim do łóżka?! To że my kobiety chcemy się pięknie ubrać do pracy, nie znaczy od razu, że chcemy kogoś poderwać. Możemy po prostu pragnąć czuć się piękne i atrakcyjne.

Głos w tej sprawie zabrał również Kamil Kuroczko. Tancerz wydał na swoim profilu na Facebooku oświadczenie, w którym dementuje pojawiające się informacje:

Bić rekordy, czemu nie !

Od wczoraj zaskoczony jestem informacjami jakie donoszą media. Dostaję mnóstwo pytań od znajomych, „Kamyl co z tą Bożeną ?”, „nie chwaliłeś się, miała być tylko praca” itp. Do tego wszystkiego dziś artykuł w jednym z tabloidów z pytaniem „Jaką role Pełni Kamil w życiu aktorki Uli Dębskiej ?” – btw. na pewno nie romantyczną. W związku z tymi zdarzeniami - oficjalnie dementuje że nie jestem zastępcą Agenta Tomka i mimo ustalonego właśnie dziś rekordu 2 romansów w dwa dni, nie można zamówić sobie już ze mną romansu do końca roku. Wszystkie terminy są już zabookowane. Niech was nie dziwią zdjęcia na instagramie czy facebook’u. Praca o charakterze tanecznym zbliża, czasami zmusza nawet do kontaktu cielesnego i wymiany płynów np. potu. Dlatego śmiało można powiedzieć że z Agnieszką jesteśmy sobie Bliscy. Co więcej, można powiedzieć że nawet lubimy tą bliskość, bo pracuję się nam niezwykle dobrze.