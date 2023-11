Żona Macieja Peli dodała w Plejadzie, że myśli już z mężem o imieniu dla dziecka. Jednak tak naprawdę dopiero po urodzeniu pociechy rodzice zdecydują, jak syn czy córka dostanie na imię.

Kiedy ja się urodziłam, moja mama w ostatniej chwili zmieniła zdanie i nazwała mnie Agnieszka, więc wszystko się może zdarzyć. Myślimy już nad imieniem, ale trzeba dać sobie czas, żeby być pewnym, że to na pewno to. Nie ukrywam, jest nam łatwiej wybrać imię dla chłopca. Szukamy czegoś, co pasowałoby do nazwiska. Nie sugerujemy się modą i wydumanymi imionami. Chcemy znaleźć złoty środek pomiędzy czymś tradycyjnym, a nowoczesnym. Nie lubię dziwnych imion - wyznała.