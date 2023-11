Reklama

Agnieszki Kaczorowskiej już więcej nie zobaczymy w tanecznym programie! Gwiazda w połowie grudnia zrezygnowała z kolejnej edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Aktorka i tancerka dopiero teraz zdradziła prawdziwy powód tej decyzji! Dlaczego Agnieszka nie chce już dłużej tańczyć?

Kaczorowska nie zatańczy w "TzG"

Dawniej była kojarzona jako Bożenka z "Klanu", ale Agnieszka Kaczorowska to również mistrzyni tańców latynoamerykańskich i standardowych. 26-latka od kilku lat bierze udział w rozrywkowym programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Do tej pory wystąpiła, aż w 6 z 8 edycji. W 2015 roku wraz z Krzysztofem Wieszczkiem zdobyła nawet Kryształową Kulę! Żona Macieja Peli dłużej nie chce już jednak tańczyć przed kamerami. W najnowszym wywiadzie dla agencji informacyjnej Newseria Lifestyle, wyznała, że woli skupić się na swojej szkole tańca, którą otworzyła rok temu.

Nie jestem w stanie łączyć programu, który jest bardzo intensywny, bo to nie jest praca jednego dnia, ale siedem dni w tygodniu po kilkanaście godzin dziennie, z prowadzeniem szkoły tańca, bo to jest dla mnie teraz priorytet i głównie z tego wynika decyzja – powiedziała Agnieszka.

Dodała, że szkoła bardzo szybko się rozwija, regularnie przybywają nowi uczniowie, jak i mało kto rezygnuje z zajęć. Prowadzenie szkoły nie wpływa na pracę Agnieszki na planie serialu "Klan". Gwiazda ze stacją TVP jest związana od 1999 roku.

Mogę to spokojnie godzić z prowadzeniem szkoły, z działalnością biznesową, więc to mi nie przeszkadza, a czasami się pojawiają też nowe projekty aktorskie i jeżeli to jest jakiś taki z doskoku, że mogę na to poświęcić trochę czasu, to dlaczego nie? – mówi gwiazda.

Agnieszka Kaczorowska-Pela wzięła udział w 6 edycjach "TzG"

26-latka woli teraz skupić się na prowadzeniu własnej szkoły tanecznej

