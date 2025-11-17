W życiu Agnieszki Kaczorowskiej sporo się zadziało. Zaledwie wczoraj wszyscy obserwowali jej poczynania podczas finału "Tańca z Gwiazdami", a dziś po południu gruchnęły wieści, że jej rozwód z Maciejem Pelą jest już sfinalizowany. Tancerka nagle zabrała głos w sieci, nie ukrywając swojego zadowolenia.

Agnieszka Kaczorowska nie ukrywa radości

Agnieszka Kaczorowska zaledwie kilka dni temu wypuściła do sprzedaży swoje własne perfumy. Produkty powoli trafiają w ręce nowych właścicielek, które dzielą się z nią swoimi opiniami. Agnieszka Kaczorowska napisała w sieci:

Moc kobiecej tajemnicy. Jak wyjaśnić połączenie niesamowitej delikatności z siłą, jak to nazwać za pomocą słów…?Nie umiem. Dlatego powstał zapach MYSTERY @sway_by_aga_kaczorowska. Aby podkreślić indywidualność, wrażliwość i siłę każdej z nas! Niech ten i każdy inny z 5 zapachów @sway_by_aga_kaczorowska dodaje Wam mocy na co dzień.

Nie kryła również zadowolenia z pierwszych wiadomości, jakie otrzymuje od fanek na temat swoich zapachów:

Tak się cieszę, że moje zapachy już Wam towarzyszą, że kołyszą Wasze zmysły każdego dnia… to nie tylko duma, ale to też wielka radość i wzruszenie. (Dzięki za wszystkie fotki flakoników na Waszych półkach, które mi podsyłacie w DM.)

Nowe wyzwania Agnieszki Kaczorowskiej

Agnieszka Kaczorowska jest ostatnio jedną z gwiazd, o której jest najgłośniej. Wszystko przez jej związki. Aktorka i tancerka jednak nie zamierza przejmować się tym, co nieznajomi sądzą o jej wyborach i oddaje się pracy. Tuż po zakończeniu swojej przygody w "Tańcu z Gwiazdami" ogłosiła, że wypuszcza swoje nowe perfumy "Sway by Aga Kaczorowska", które dostępne są w drogeriach Hebe, a także wraz z Marcinem Rogacewiczem wyrusza w trasę ze spektaklem "7", którego nazwa nawiązuje do ich numeru w "Tańcu z Gwiazdami".

Premiera spektaklu taneczno-muzycznego będzie miała miejsce 9 marca w Teatrze Garnizon w Warszawie. "„Siedem” to spektakl o wolności w jej siedmiu odsłonach. Jest to opowieść o spotkaniu kobiety i mężczyzny, którzy zaczynają swoje życia od nowa. O miłości, namiętności, pasji i uzdrowieniu".

Agnieszka Kaczorowska jest po rozwodzie

Agnieszka Kaczorowska chce być ostoją dla tych, którzy podobnie jak ona chcą zacząć swoje życie od nowa. Wraz z Marcinem Rogacewiczem potwierdzili swój związek w "Tańcu z Gwiazdami". Wówczas Agnieszka jednak formalnie wciąż była mężatką. 17 listopada 2025 roku sąd orzekł, że Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela są już po rozwodzie. Rozwód odbył się bez orzekania o winie. Byli małżonkowie będą stosować opiekę naprzemienną nad dziećmi.

