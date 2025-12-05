Jesienią 2024 roku media obiegła informacja o rozstaniu Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Początkowo oboje unikali publicznych wypowiedzi, jednak z czasem zaczęli komentować sytuację, zwłaszcza w kontekście opieki nad ich dwiema córkami – Gabrielą i Emilią. Pierwsza rozprawa rozwodowa odbyła się w listopadzie tego roku. Choć od rozstania minął rok, sam rozwód sąd orzekł niemal od razu. Teraz tancerka powiedziała więcej w tym temacie.

Małżeństwo Kaczorowskiej i Peli oficjalnie dobiegło końca

W wyroku rozwodowym sąd zdecydował o przyznaniu byłym małżonkom wspólnej opieki nad ich dziećmi – Gabrielą i Emilią. Informację tę potwierdziła sama Agnieszka Kaczorowska w rozmowie z Wirtualną Polską, zaznaczając, że udało im się osiągnąć porozumienie z byłym mężem.

Zgodne stanowisko obojga rodziców wpłynęło na szybki przebieg całego procesu. Aktorka zaznaczyła, że rozwód bez orzekania o winie oraz wspólna opieka nad dziećmi były możliwe właśnie dzięki kompromisowi.

Cieszę się, że nasz rozwód nie trwał latami, tylko skończyło się na pierwszej rozprawie. Dogadaliśmy się, znaleźliśmy z Maćkiem kompromis

Agnieszka Kaczorowska dobitnie o ślubie

Od kilku miesięcy Agnieszka Kaczorowska jest w szczęśliwym związku z Marcinem Rogacewiczem, a relacja wyraźnie nabiera tempa. Fani coraz częściej snują domysły, czy para ma wobec siebie poważne zamiary. Jak się okazało, tancerka dziś podchodzi do tematu ślubu z większą rozwagą i dystansem. W wywiadzie dla Wirtualnej Polski przyznała wprost, że niczego nie planuje, a następnie dodała:

Wspaniale by było, gdyby wraz ze ślubem, który się bierze w tych wszystkich emocjach zakochania, był stos papierów, które trzeba podpisać i umówić się na to na początku. Ślub to umowa, która powinna zawierać intercyzę

Wygląda na to, że własne doświadczenia pozwoliły Agnieszce Kaczorowskiej wyciągnąć cenną lekcję.

Tancerka wykorzystała również moment, aby zwrócić się do kobiet, które obawiają się rozwodów.

To jest taka ważna rzecz, którą można powiedzieć kobietom, które się boją. Bo wiesz, dużo się słyszy, że to się potrafi ciągnąć latami. I rzeczywiście tak czasami jest. (...) Bo rzeczywiście to zależy od tej dwójki osób. Czy chcą się dogadać, czy nie chcą się dogadać. Jeśli jedna osoba nie chce się dogadać to prawdopodobnie jest totalny koszmar

