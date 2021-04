Agnieszka Kaczorowska idzie w ślady Anny Lewandowskiej? Nie zgadniecie, co teraz będzie robić

Agnieszka Kaczorowska pochwaliła się na swoim Instagramie nowym zdjęciem, na którym możemy zobaczyć już naprawdę duży ciążowy brzuszek gwiazdy. Pod postem aktorka oznajmiła, co szykuje dla swoich fanek! Gwiazda ma naprawdę fantastyczny pomysł, który z pewnością polubią nie tylko kobiety w ciąży. Czyżby zainspirowała się Anną Lewandowską? Sprawdźcie szczegóły!

Agnieszka Kaczorowska już w lipcu przywita na świecie swoje drugie dziecko. Aktorka nie zamierza jednak zwalniać tempa i w dalszym ciągu jest bardzo aktywna zawodowo, a co więcej, właśnie rusza z kolejnym projektem.

Już jakiś czas temu zakomunikowała, że co czwartek będzie pokazywać ćwiczenia idealne dla przyszłych mam. Agnieszka Kaczorowska ma już w tym temacie doświadczenie, bo podczas pierwszej ciąży prowadziła podobne zajęcia w szkole tańca. Teraz w dobie pandemii, będzie organizowała takie aktywne spotkania na swoim Instagramie. W każdym live'ie aktorki, będą się pojawiać również goście.

Gotowe? No to zaczynamy❗️

W każdy czwartek o godzinie 18stej widzimy się na LIVE’IE TUTAJ 👉🏻 na moim profilu na IG👌🏻

Co tydzień będę łączyć się z innym gościem, trenerem specjalizującym się w treningach dla kobiet w ciąży. [...] LIVE’y będę zapisywać.💪🏻 Natomiast na pewno warto się zmobilizować o wyznaczonej godzinie, będziemy się wspólnie motywować i ładować!💪🏻 - napisała Agnieszka Kaczorowska.