Agnieszka Kaczorowska i Łukasz Kadziewicz byli jedną z najbardziej kontrowersyjnych par ostatniej edycji programu "Taniec z Gwiazdami". Wzbudzali emocje nie tylko na parkiecie. Tymczasem okazuje się, że po zakończeniu programu, Agnieszka Kaczorowska i Łukasz Kadziewicz nie spotykają się prywatnie, o czym poinformowała nas sama tancerka:

Jesteśmy w kontakcie z Łukaszem, ale każdy jest w swoich projektach. Działamy zawodowo. Ja za niego bardzo mocno trzymam kciuki, myślę, że on też. I tyle. To był bardzo fajny czas, ale kiedy zamykamy jedne drzwi, to lecimy dalej w kolejnym kierunku. Nie ma co specjalnie przeżywać tego końca.