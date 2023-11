1 z 5

To jedna z największych metamorfoz ostatnich miesięcy. Kiedy Agnieszka Kaczorowska zaczęła niepokojąco przybierać na wadze, co było bardzo widoczne w odcinkach na żywo "Tańca z gwiazdami", fani zaczęli się o nią martwić. Agnieszka usprawiedliwiała to stresem i zajadaniem nerwów. Teraz jak widać Kaczorowska odżyła - i przy nowym mężczyźnie nie ma już się czym stresować! (Agnieszka Kaczorowska pierwszy raz pokazała nowego chłopaka) Agnieszka schudła (w styczniu twierdziła, że zrzuciła 10 kilogramów) i wygląda kwitnąco, choć tak nagły spadek wagi budzi wiele wątpliwości...

Czy Agnieszka nie przesadza z odchudzaniem? A może jednak wygląda zdrowo i powinna trzymać tak dalej? Zobaczcie więcej zdjęć w galerii i oceńcie sami!

Zobacz: Agnieszka Kaczorowska przerywa karierę w telewizyjnym show!