Agnieszka Kaczorowska zabrał głos w sprawie "Klanu" i jego prawdopodobnego zniknięcia z anteny Telewizji Polskiej. Choć w tej sprawie jeszcze nie zapadła ostateczna decyzja, wszyscy zastanawiają się, czy losy Lubiczów będą kontynuowane. Agnieszka Kaczorowska związana jest z serialem od wielu lat. Czy czułaby się zasmucona, gdyby straciła rolę Bożenki?

Zobaczymy, jak będzie. Nie mamy na to zupełnie wpływu. Na szczęście nie jest to jedyna rzecz, którą robię, więc nie siedzę w domu i nie smucę się z tego powodu, tylko sobie działam we własnym zakresie - powiedziała aktorka w wywiadzie dla Party.pl.