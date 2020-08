Agnieszka Kaczorowska apeluje do młodych rodziców! "W internecie nic nie ginie"

Agnieszka Kaczorowska na swoim Instagramie zamieściła obszerny wpis, w którym zaapelowała do młodych rodziców publikujących intymne zdjęcia swoich dzieci w mediach społecznościowych. Zdaniem aktorki takie fotografie to brak poszanowania intymności pociechy, a dodatkowo zdjęcia mogą być wykorzystane w "różny sposób przez złych ludzi". Gwiazda sama pilnie strzeże swojej prywatności i wizerunku córeczki Emilki. Aktorka zastanawia się, czy rodzice, którzy wstawiają prawie nagie zdjęcia swoich pociech do sieci, zdają sobie sprawę z konsekwencji takiego działania.

Nie mogę zrozumieć zdjęć dzieci w samych pieluszkach❗️

Ja rozumiem, że jest lato, mamy upały. Natomiast gdzie poszanowanie intymności Maluszków? Około roku temu, jak Emi pojawiła się na świecie, to tłumaczyłam dlaczego podjęliśmy decyzję nie chwalić się zdjęciami Emilki. Nie będę się powtarzać - głównie ze względów bezpieczeństwa i poszanowania jej wizerunku. Dziś zadaję sobie pytanie czy rodzice wstawiający zdjęcia prawie nagich dzieci nie myślą o konsekwencjach? W internecie nic nie ginie, a jak ktoś nie ma prywatnego profilu to już w ogóle... Przecież takie zdjęcie może być bez Waszej zgody, fakt - bezprawnie, ale dalej, WYKORZYSTANE w bardzo rożny sposób przez złych ludzi. - zaczęła swój wpis gwiazda.

W dalszej części wpisu Agnieszka Kaczorowska starała się wytłumaczyć, że takie zdjęcia mogą kiedyś trafić w ręce rówieśników i kolegów dziecka, a to może przyczynić się np.: do wytykania palcami w szkole.

Przecież takie zdjęcie może kiedyś spowodować wyzwiska w szkole, gdy rówieśnicy będą chcieli dopiec. Przecież takie zdjęcie może wywołać lawinę nieprzychylnych komentarzy, które możliwe że dziecko kiedyś przeczyta. Przecież takie zdjęcie to naruszenie praw małego człowieka, który owszem na razie może jeszcze nie potrafi mówić, ale jak już stanie się dorosły, może poczuć ze coś zostało mu zabrane. Może Wasz Skarb będzie chciał pracować na takim stanowisku, że zdjęcie w samej pieluszce pod jego nazwiskiem zamknie mu drogę do rozwoju, kariery? A może tak po prostu poczuje się OBNAŻONE? - wyjaśnia dalej gwiazda.

Na koniec swojego wpisu gwiazda podkreśliła, że nie chce nikogo krytykować, a jedynie dać do myślenia rodzicom, czy niektóre zdjęcia ich dzieci nie powinny trafić jedynie do rodzinnego albumu.

Zostawiam Was z tematem. Może ktoś z Was przemyśli w zaciszu własnego domu. Może ktoś myśli podobnie i dopowie jeszcze coś mądrego... Nie chce nikogo krytykować! Chce natomiast zainspirować do zadania pytania przed kolejna publikacja: „Może to zdjęcie niech zostanie tylko do rodzinnego archiwum?” 🤔 - dodała aktorka.

Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy internautów, którzy w pełni zgadzają się ze słowami gwiazdy. A Wy co myślicie na ten temat? Cały wpis Agnieszki Kaczorowskiej możecie przeczytać poniżej.

