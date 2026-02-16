Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pobrali się w 2019 roku. Jeszcze wtedy nie wiedzieli, jak potoczą się ich losy. Oboje zawierzyli ślubnemu eksperymentowi TVN, by dać szansę miłości. Dziś są jedną z najpopularniejszych par, którym udało się znaleźć miłość w programie i dowodem na to, że w miłości wszystko jest możliwe. Agnieszka i Wojtek Janikowie właśnie pochwalili się wieściami. Dziś mają powody do świętowania.

Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dzielą się radością

16 lutego 2026 roku przypada 7. rocznica ślubu Agnieszki Łyczakowskiej i Wojtka Janika. W 2019 roku przysięgali sobie miłość w ramach eksperymentu w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia". Dziś dalej są w szczęśliwym małżeństwie i wychowują córeczkę Antosię, która w tym roku skończyła 4 lata.

Agnieszka Łyczakowska-Janik pochwaliła się archiwalnym zdjęciem z programowego ślubu oraz aktualnym zdjęciem z Wojtkiem Janikiem i podzieliła się przemyśleniami z okazji 7. rocznicy małżeństwa:

7 lat temu i dziś. Tak, dziś mija nam 7 lat ślubu z programu ''Ślub od pierwszego wejrzenia''. Można sobie zadać pytanie, gdzie ten czas ? Ale ja doskonale wiem… w poznawaniu siebie, w docieraniu siebie, w naszych trzech wynajmowanych mieszkaniach, w budowaniu swoich firm, w walce o naszą najcudowniejszą córeczkę, w spieraniu siebie w trudnych życiowych momentach, w budowaniu naszego wymarzonego domu. Tam jest ten cały czas, piękne wspomnienia, cudownie zapisana księga życia ale to nie koniec, czeka na nas o wiele, wiele, więcej. @wojciech_janik_official Ty wiesz. Życzę Nam jeszcze wielu wielu takich rocznic

Widzowie "Ślubu od pierwszego wejrzenia" od 2020 roku od dziś śledzą losy swoich ulubieńców. Z okazji ich rocznicy ślubu, nie szczędzą im pięknych słów:

Jesteście wspaniali. Towarzyszę Wam od początku Waszej wspólnej drogi od programu i wiem że Was wspaniale dobrali. Jesteście przykładem dla Wielu. Tak wiele pięknych i trudnych dróg za Wami. Życzę Wam miłości, cierpliwości, wytrwałości. Kochajcie się.

Ulubiona para.

Wy byliście sobie pisani, dużo miłości na kolejne lata piszą internauci.

Drugi ślub Agnieszki i Wojtka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Agnieszka Łyczakowska-Janik i Wojciech Janik po kilku latach programowego małżeństwa zdecydowali się na ślub kościelny. Ich drugi ślub odbył się 9 czerwca 2023 roku. Z kolei w 2021 roku Agnieszka Łyczakowska zdecydowała się przyjąć nazwisko męża. "Postanowiliśmy odnowić przysięgę, zmienić nazwisko i móc powrócić do przeszłości, by jeszcze raz w małym % przeżyć to, co 16 lutego 2019 roku" - pisała Agnieszka na Instagramie. Para już wtedy deklarowała, że planuje drugi ślub, jednak chcieli by odbył się już na ich własnych warunkach. Tak własnie się stało. Od tamtej pory, co roku mają dwie daty, podczas których świętują swoje rocznice ślubu - jedną z przypadku, drugą z miłości.

Trudne chwile w życiu Agnieszki i Wojtka ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

Agnieszka i Wojtek Janikowie ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" kojarzą się fanom z ciepłym usposobieniem, sympatią i ciągłym uśmiechem na ustach. Jednak nie zawsze było im w życiu łatwo. By spełnić marzenie o rodzicielstwie musieli przejść bolesną drogę. W 2021 roku Agnieszka i Wojtek ze "ŚOPW" wyznali: "To nasza piąta ciąża". Ich córeczka Antosia urodziła się na początku 2022 roku, jednak to wielkie szczęście było poprzedzone ogromnym cierpieniem. Agnieszka i Wojtek podzielili się swoją historią, by być wsparciem dla tych, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji. W 2025 roku małżeństwo przeżyło kolejną rodzinną tragedię. Zmarła ukochana mama Wojtka. To własnie ona kilka lat wcześniej namówiła go na udział w "Ślubie od pierwszego wejrzenia", który na zawsze odmienił jego życie uczuciowe.

