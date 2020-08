Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pochwalili się programowymi pamiątkami. Jedną z nich jest album z szaloną sesją małżeńską. Właśnie minął rok odkąd pozowali do tych zdjęć, a nigdy wcześniej się nimi nie podzielili z fanami. Internauci są zachwyceni i zgodnie twierdzą, że te szalone ujęcie w stu procentach oddają nietuzinkowość i szaleństwo Agnieszki i Wojtka. Koniecznie zobaczcie, jak niepewni jeszcze przyszłości, młodzi małżonkowie poradzili sobie przed aparatem.

Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są idealnie zgranym małżeństwem. Udział w programie "Ślub od pierwszego wejrzenia" okazał się dla nich strzałem w dziesiątkę. Małżonkowie w późniejszych wywiadach przyznali, że ich relacja nie była zawsze cukierkowa, ale właśnie te cięższe momenty udowodniły im, że warto o siebie walczyć. Dziś wciąż są zakochani i z radością wspominają czasy, w których się poznawali. Właśnie minął rok od ślubnej sesji, w której wzięli udział. Pamiątkowym albumem postanowili podzielić się z internautami:

Agnieszka również nie pozostała w tyle i pokazała parę zdjęć w ślubnych kreacjach. Fragment sesji, którą pokazał Wojtek tak bardzo spodobał się internautom, że uczestnicy postanowili pokazać jeszcze więcej fotek:

Wczoraj mój Wojtuś uchylił rąbka tajemnicy i pokazał Wam zdjęcie z naszej sesji zdjęciowej, która odbyła się dokładnie rok temu 😊 zatem ja nie mogę być „gorsza” i pokaże urywek naszego ślubnego albumu ;) Pamiętam ile śmiechu było przy tej sesji, radości, a zarazem niepewności czy po mimo problemów życiowych przetrwamy... Dziś nas te uczucia opuściły i zostały same te emocje związane ze szczęściem i pewność, że życie nas już nie zaskoczy, a my łapiemy je garściami 💕

Fani pary nie kryją zachwytu:

- Ostatnie zdjęcie w 100 % oddaje Waszą osobowość i poczucie humoru 👏😅

- 4 zdjęcie jest boskie .....mam nadzieję że całe życie będziesz tak gonił za nią 😉

- Miłość u Was widać w każdym jednym spojrzeniu♥️ Piękna z Was para. Super Was dobrali. Gratulacje 👏 Oby do końca świata i jeden dzień dłużej z gromadką dzieci 😍

- Super zdjecia ale uciekajaca panna młoda najlepsze 😁😃