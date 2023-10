Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opowiedzieli nam o swoich planach. Czy wkrótce para powie sobie sakramentalne "tak" w kościele? Agnieszka i Wojtek z czwartej edycji programu TVN7 tuż po ostatnim, finałowym odicnku przyznała, że myśli o ślubie kościelnym. My zapytaliśmy ich o przygotowania do tego wydarzenia. Co nam zdradzili? Okazuje się, że zakochani muszą teraz zdecydować, które z ich wspólnych marzeń spełnią w pierwszej kolejności. Agnieszka i Wojtek myślą bowiem nie tylko o ślubie kościelnym, ale również o przeprowadzce do domu!

Posłuchajcie, co zdradzili nam Agnieszka i Wojtek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"!

Agnieszka i Wojtek marzą o domu.