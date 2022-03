Agnieszka Hyży w szczerym wpisie dziękuje byłemu mężowi! Pisze też o kłótniach z Grzegorzem

Agnieszka Hyży niedawno świętowała swoje 37. urodziny. Z tej okazji na swoim Instagramie opublikowała długi wpis, w którym dziękowała wszystkim, którzy są dla niej ważni. W długim poście prezenterka Polsatu wspomniała o swoim pierwszym mężu, ale również o drugim, czyli Grzegorzu. Zobaczcie, co napisała w sieci!

Agnieszka Hyży w lipcu będzie świętować już siódmą rocznicę ślubu z Grzegorzem Hyżym. W 2021 roku zostali szczęśliwymi rodzicami - w listopadzie Agnieszka Hyży urodziła synka, Leona. Być może niewielu z Was pamięta, że wcześniej prezenterka Polsatu była związana z Mikołajem Witem. Ślub wzięli w 2011 roku w Białej Rawskiej, w 2013 roku zostali rodzicami Marty, rok później rozwiedli się. Dziś mają dobre relacje, o czym Agnieszka pisze w urodzinowym poście, dziękując bliskim osobom:

Piotr WYGODA/East News

Oczywiście najwięcej miejsca Agnieszka poświęciła Grzegorzowi! Hyży przyznaje, że ich małżeństwo jest dość burzliwe, ale zawsze potrafią się dogadać i rozwiązać każdy problem.

Ktoś, z kim potrafię się kłócić najbardziej na świecie tak, że włoska rodzina przy nas to przedszkole. Ktoś, z kim potrafię nadawać na tych samych falach, jak z nikim innym. Kilka miesięcy temu dołączył do nas Syn. Nasze wspólne Dziecko. Leon to cały Ty. Choć świat i ludzie rozpalają nam czasem ognisko w ogródku, dolewają paliwa i wszystko wokół płonie… jakoś to gasimy. Bywa, że się poparzymy, ale wzajemnie wciąż „liżemy” rany. W tym roku obchodzimy 7 rocznicę ślubu, 8 lat razem. To „coś” znaczy, choć to nie polisa na zawsze, jednak zobowiązuje. Nie zawsze musimy się ze sobą zgadzać, ale zawsze musimy dojść do jakiegoś konsensusu. Dziś dziękuję za to, że jak nikt inny, potrafisz mi powiedzieć prosto w oczy, explicite, co myślisz i uważasz. Tak powinno być w przyjaźni … i małżeństwie - napisała szczerze Agnieszka.