Agnieszka Hyży, znana prezenterka telewizyjna, zdecydowała się na odważną zmianę wizerunku. Gwiazda odwiedziła jeden z popularnych salonów fryzjerskich, znanych z obsługi gwiazd, gdzie przeszła spektakularną metamorfozę włosów. Efekty tej zmiany zaprezentowała na swoim profilu na Instagramie, wywołując poruszenie wśród fanów.

Hyży zdradza kulisy decyzji

W rozmowie opublikowanej przez salon fryzjerski Agnieszka Hyży zdradziła, że decyzja o zmianie fryzury dojrzewała w niej od jakiegoś czasu. Przyznała, że była zmęczona dotychczasową fryzurą oraz tym, co nazwała „dramatem włosowym”. Dodatkowo przyznała, że ostatnie nieudane koloryzacje znacząco wpłynęły na kondycję jej włosów. Co więcej, na zdjęciach sprzed kilkunastu lat zauważyła, że miała wtedy o 50% więcej włosów.

Przyszedł taki moment w moim życiu, że chyba zmęczyłam się tymi włosami i dramatem, który jest. Plus parę nieudanych koloryzacji, czy wiesz co, na zdjęciach sprzed parunastu lat, to miałam 50% więcej włosów

Zespół fryzjerów z salonu, który opublikował relację z przemiany, dokładnie zaplanował nową stylizację włosów Agnieszki. Zmiana obejmowała zarówno kolor, jak i długość fryzury. Ujęcia pokazują wyraźnie odmłodzony i świeży wygląd. Widać również zadowolenie na twarzy prezenterki.

Fani są zachwyceni przemianą Agnieszki Hyży

Agnieszka Hyży wspomniała również o swoim mężu, Grzegorzu Hyżym, znanym wokaliście. Zdradziła, że jej partner uwielbia długie włosy.

Mój mąż absolutnie uwielbia długie włosy. Chcę nosić bardzo wysoką kitkę, bo lubię. Chcemy robić koka bez zastanowienia się, dobra, jak tego koka zrobimy

Komentarze fanów pod jej postem na Instagramie są pełne zachwytów, a nowy wizerunek spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem.

Agnieszka Hyży przeszła metamorfozę, fot. Instagram/hollywoodhair_official

