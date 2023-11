Reklama

Oliwii P. keeaowała się w mediach społecznościowych na idealną instamatkę. Wspaniały dom, drogie ubrania, świetna figura, zawsze nienaganny wygląd i urocze zdjęcia córeczki, Neli. Profil wyglądał tak idealnie, że Oliwii udało się zyskać aż 40 tysięcy obserwujących. Kobiety z zazdrością oglądały piękne zdjęcia, zastanawiając się jak mamom udaje się być tak „idealnymi”. Nie spodziewały się jednak, że za lukrowanymi zdjęciami kryje się prawdziwy dramat dziecka.

Nagranie umieścił na profilu ojciec Neli!

Prawda wyszła na jaw, kiedy ojciec Neli umieścił na profilu dramatyczne nagranie, na którym widać jak matka obraża córkę i nie reaguje na histeryczny dziecka. Tym nagraniem ujawnił patologiczną sytuację, która ma miejsce w ich „idealnym” domu. Internauci zareagowali na dramatyczną sytuacje dziecka i zgłosili sprawę.

Gwiazdy ostro o sprawie Oliwii P.

Do tej historii odniosła się na swoim instagramowym profilu Agnieszka Hyży. Jako mama poczuła, że musi zareagować w tej sprawie. I przypomniała, że rzeczywistość kreowana w serwisach społecznościowym ma niewiele wspólnego z prawdziwym życiem. Nie można wierzyć w to, co widzimy na pięknych zdjęciach bo przecież życie tak nie wygląda. Hyży nie przebierała w słowach i ostro napisała:

Tak właśnie ( też ) działa współczesny Internet????Wszystko fajnie,kolorowo,z uśmiechem i zamglonym filtrami????‍♀️A miało być tak pięknie...inspiracja dla innych,pewnie niejedna instamama z podziwem patrzyła,podziwiała i się inspirowała.Dotarła do Was ta sprawa❓Filtra na mózg,przemoc,okrutność i prostactwo jeszcze nikt nie wymyślił ...a szkoda‼️Myślę,że parę „profili” zniknęłoby bezpowrotnie‼️Może niektóre marki zastanowiłyby się dwa razy nad współpracą❓Nie feruję wyroków...ale jeśli choć w minimalnym % prawdą są te paskudne doniesienia i podejrzenia...to włącza się we mnie,też Mamy,tryb -CO SIĘ Z NAMI DZIEJE DO JASNEJ CHOLERY LUDZIE❓

Do sprawy odniosła się też Maja Bohosiewicz. Aktorka pisze otwarcie, że nastała nowa era macierzyństwa. Kobiety pokazują pięknie ubrane dzieci, zawsze czyste, posprzątane pokoje, urządzone zgodnie z trendami. Mamy mają zawsze idealny makijaż i modne, przemyślane stylizacje. A przecież każdy wie, że dzieci płaczą, brudzą się, rozrzucają zabawki i... jedzenie. Mają do tego prawo, bo są tylko dziećmi. Niestety ten obrazek nie pasuje do wyidealizowanego instagramowego świata, który jak widać po sprawie Oliwii P. wcale taki idealny nie jest. Aktorka pisze, że trzeba pokazywać to prawdziwe życie, może to sprawi, że patologicznych sytuacji będzie choć trochę mniej:

Może dzięki temu będzie mniej sytuacji jak te które wyszły w naszym instamamowym świecie, kiedy to idealna instamama, z cudownym profilem i córeczką która jest całym jej światem, okazuje się potworem który poniża 3letnie dziecko zwracając się do niej per TY SZMATO. dziewczyny, nie wierzcie w IDEALNY świat. Jedyna w co musicie wierzyć to w to, że wasze dzieci muszą czuć, że je kochacie i szanujecie

Aktualnie, sąd zdecydował, że dziecko będzie mieszkało z ojcem, a Oliwia P. może widywać córkę. Ma rozpocząć leczenie, aby odzyskać dziecko.

