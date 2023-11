1 z 8

Agnieszka Hyży i Paulina Sykut na konferencji Polsat SuperHit Festiwal 2018

Paulina Sykut-Jeżyna oraz Agnieszka Hyży to dwie najbardziej rozpoznawalne prezenterki Polsatu. Pierwsza z nich od lat prowadzi między innymi "Taniec z gwiazdami". Z kolei Agnieszka Hyży stała się twarzą corocznego festiwalu Polsat SuperHit Festiwal 2018. Co więcej, to właśnie podczas jednej z edycji tej imprezy prezenterka poznała swojego przyszłego męża, Grzegorza Hyży!

Pięknych prezenterek nie mogło zabraknąć podczas konferencji promującej tegoroczny Polsat SuperHit Festiwal, który odbędzie się w dniach 25-27 maja. Paulina Sykut-Jeżyna oraz Agnieszka Hyży jak zwykle prezentowały się zjawiskowo. Zobaczcie naszą galerię!

Agnieszka Hyży wybrała na konferencję sukienkę Marigold marki Sugarfree. Jaka cena? Jaką markę wybrała Paulina? Sprawdź na kolejnych stronach.

