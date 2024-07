Agnieszka Grochowska rzadko pojawia się na oficjalnych imprezach, jednak wczoraj zrobiła wyjątek. Aktorka była jedną z gwiazd, które przyszły do Teatru Wielkiego Opery Narodowej na premierę najnowszego filmu "Karbala". Grochowska wybrała na tą okazję dość skromną stylizację w ciemnych kolorach. Do czarnej koszuli i spodni dobrała granatową marynarkę, spod której wyłaniał się nieco zaokrąglony brzuszek. Zastanawiamy się, czy to efekt źle ułożonej koszuli, czy być może jest drugiej ciąży...

Agnieszka Grochowska znowu zostanie mamą?

Przypomnijmy, że Agnieszka Grochowska w listopadzie 2012 roku po raz pierwszy została mamą. Na świat przyszedł wówczas jej syn - Władysław. Ojcem chłopca jest Dariusz Gajewski, który razem z gwiazdą tworzą szczęśliwe małżeństwo od jedenastu lat. Czyżby aktorka znowu miała zostać mamą? Jeśli tak - serdecznie gratulujemy!

