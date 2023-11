Agnieszka Dygant znów zagra nianię w popularnym serialu TVN? Nie! Aktorka wcieli się w rolę opiekunki w najnowszym filmie Patryka Vegi. Co gwiazda w rozmowie z Faktem powiedziała o swojej roli w "Kobietach mafii"?

To jest taka rola... może opowiem, jak Patryk ją zarekomendował. On wysłał mi maila z tekstem i załączył liścik "Aga chciałbym ci powierzyć rolę niani w najnowszym tekście moim, scenariuszu "Kobiety mafii", ale nie zrażaj się, to jest zupełnie inna niania". To jest rzeczywiście prawda, że ja gram nianię, czyli kobietę, która opiekuje się synem gangstera i wszystko byłoby dobrze gdyby nie to, że ktoś jej naciska na odcisk. No i to powoduje lawinę- przyznała aktorka.