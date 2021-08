Agnieszka Dygant pokazała swoją sypialnię. Zagłówek z japońskim motywem robi wrażenie!

Dekoracje ścian nie są przypisane do konkretnego typu pomieszczenia. Wcześniej fornir wykorzystywano głównie w sypialni i salonie, a obecnie może być również stosowany w łazience czy kuchni, dzięki odpowiednim zabezpieczeniom. Natomiast płytki i kamień, które wykorzystywano w kuchni i łazience, mogą stanowić dekorację ścienną salonu lub sypialni. Popularne dekoracje ścienne to obecnie nie tylko tapety i cegła. Stosuje się też tapicerkę. Tapety w dekoracji ścian Do najpopularniejszych dekoracji ściennych należą tapety. Wybór motywów jest bardzo duży: od klasycznych, przez nowoczesne, które mają elementy srebrne i złote, aż po fototapety. Dzięki tapecie można stworzyć oryginalne wnętrze dopasowane do preferencji lokatora. Fototapeta powiększa optycznie przestrzeń , wprowadza do pokoju kolor i grafikę. Nie jest kosztownym sposobem dekorowania ścian w mieszkaniu. Jeśli żaden z dostępnych projektów nie przypadnie do gustu, można zamówić fototapetę z własnym zdjęciem. Fototapety przykleja się do ścian takim samym klejem jak tapety tradycyjne. Są wykonywane z winylu lub specjalnie wzmacnianego papieru. Cegły do udekorowania ściany Równie popularne jak tapety są cegły. Wyglądają dobrze w naturalnym miedzianym kolorze, jak również wtedy gdy pokryje się je białą lub szarą farbą. Wykorzystuje się je w nowoczesnych, ale i tradycyjnych wnętrzach do pokrycia całej ściany lub jej fragmentu, na przykład powierzchni wokół kominka. Cegła można ozdobić ścianę w loftowym, surowym salonie, ale i przedpokoju czy romantycznej sypialni. Ściana z cegieł w kuchni będzie dobrze się komponować z białymi lakierowanymi szafkami. Cegła uznawana jest za surowy materiał, ale umiejętnie wykorzystana sprawia, że wnętrze staje się przytulne. Stanowi wówczas mocny akcent dekoracyjny. Dobrze współgra z...