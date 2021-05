Agnieszka Chylińska po 7 latach wydała nową płytę - "Forever Child", którą promuje singiel "Królowa Łez". Artystka zaskoczyła wszystkich - płyta bowiem wyszła na rynek znienacka. Gwiazda udzieliła również bardzo szczerego wywiadu w Onecie - m.in. o zmianach, jakie zaszły w jej życiu i o macierzyństwie. Agnieszka Chylińska o nowej płycie i... macierzyństwie! Agnieszka Chylińska kazała czekać na nową płytę aż 7 lat. Dlaczego tak długo? Co zmieniło się w życiu Agnieszki? Jak zmieniła się ona sama? Chylińska w bardzo szczerym wyznaniu opowiada o życiowych zakrętach, o trudnościach macierzyństwa... "Forever Child" powstawała, kiedy byłam na życiowym zakręcie. Gdy urodziłam pierwsze dziecko, dopiero smakowałam macierzyństwa, byłam trochę naiwna. Pędziłam w stronę horyzontu, czułam euforię, otaczały mnie same jasne i piękne kolory. Ułożyłam dokładny scenariusz, w jaki sposób będzie przebiegało moje życie. I to mnie zgubiło – rzeczywistość zweryfikowała wszystkie te plany. Dostałam nie tyle w twarz, co w… brzuch – dziś jestem skulona i rozczarowana tym, że życie wygląda inaczej, niż myślałam. Mi macierzyństwo solidnie dokopało, a nawet wyjałowiło– wiem, że to mocne określenia. Z jednej strony mocno się zaangażowałam, chciałam coś zrobić dla dzieci, ale z drugiej poczułam, że tracę coś jako kobieta. Łatwowierna dziewczynka zderzyła się z dorosłością. - mówi gwiazda. W pewnym momencie swojego życia Agnieszka Chylińska poczuła, że sięgnęła dna. Ma już dość bycia dzielną i silną cały czas: Ja przy********łam dupą o beton i czuję, że nie wiem, co dalej ze sobą zrobić. Zdaję sobie sprawę z tego, co czuje, czego nie chcę i co powoduje, że mam taką ogromną niezgodę na życie, ale ten stan doprowadza mnie do szału. Zawsze nosiłam w sobie radykalizm: jak dzieci, to troje, jak jestem feministką,...