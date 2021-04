Agnieszka Chylińska o trudnej miłości: " Traktowali mnie nie tak jakbym sobie tego życzyła"

Agnieszka Chylińska pokazała zdjęcie z lat 90. Od pewnego czasu artystka poprzez swój Instagram rozlicza się z przeszłością i opowiada o swoich uczuciach i przeżyciach. Okres wielkiej popularności O.N.A. był niekoniecznie okresem szczęśliwym w życiu prywatnym Agnieszki. To sprawiło, że uciekała w swoje pasje, by zapomnieć o tym, że życie niekoniecznie toczy się tak, jakby sobie tego życzyła, a ludzie, których kocha, zamiast odwzajemniać uczucia, bardzo ją ranili.

Agnieszka Chylińska nie raz mówiła o tym, że okres lat 90. był dla niej bardzo trudnym przeżyciem. Mimo że realizowała się artystycznie, pracowała niemal przez wszystkie dni w roku, była uwielbiana i kochana przez swoich fanów, jej życie niekoniecznie układało się dobrze. W najnowszym poście artystka wspomina, jak większość dzieciaków i młodzieży z lat 90. uciekała w pierwsze gry komputerowe. To doświadczenie było tak bardzo fascynujące nie tylko z uwagi na nowy rodzaj nowej rozrywki, jaki pojawił się w Polsce, ale także z powodu poczucia, że choć nad tym można w swoim życiu zapanować:

Przygnieciona i kompletnie nieprzygotowana do tak niespodziewanego sukcesu pierwszych płyt O.N.A. uciekałam w świat superbohaterów (po dziś dzień gram w stare Diablo zawsze w roli łuczniczki) i tłukłam wszelkie potwory przez moment żyjąc złudzeniem, że nad czymkolwiek panuję w swoim życiu. Jednak seria the Sims okazała się dla mnie strzałem w dziesiątkę. Mogłam kontrolować życie innych, co było dla mnie rekompensatą za te wszystkie chwile, gdy nie mogłam wpłynąć na ludzi, których kochałam a którzy traktowali mnie nie tak jakbym sobie tego życzyła... - napisała w długim poście Agnieszka Chylińska.