Agnieszka Chylińska przerwała milczenie! Jej słowa o niepełnosprawnych dzieciach wstrząsają

Agnieszka Chylińska nigdy nie mówiła otwarcie, że dwoje z jej dzieci jest specjalnej troski. Dopiero decyzja Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego poruszyła artystkę do tego stopnia, że zdecydowała się powiedzieć na głos, że jest mamą dzieci niepełnosprawnych, opierając się na swoim doświadczeniu, wyjaśniła, jak państwo traktuje niepełnosprawne osoby: ''Nie przypominam sobie też za bardzo, żeby ktoś mi pomagał, wspierał, jeśli chodzi o tak zwane państwo''.

Agnieszka Chylińska szczerze o niepełnosprawnych w Polsce

Decyzja Trybunału Konstytucyjnego nie tylko zmotywowała setki tysięcy osób do wyjścia na ulicę, ale poruszyła też wielką dyskusję narodową. Do Strajku Kobiet dołączyły osoby publiczne z różnych dziedzin, na jaw wyszły najbardziej intymne i bolesne historie. Okazuje się, że wiele gwiazd przeżyło dramatyczne chwile dotyczące ciąży. Agnieszka Chylińska choć przyznała, że aborcja w każdym przypadku nie jest zgodna z jej wiarą, to jest przeciwna zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Chylińska także po raz pierwszy powiedziała wprost, że dwoje z jej trójki dzieci jest specjalnej troski. Gwiazda wyjaśniła wprost, jak traktowane są dzieci niepełnosprawne przez państwo:

– Jest taki moment, w którym robi się ciemno przed oczami. I mnie się zrobiło ciemno przed oczami, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło. Ja nigdy się nie żaliłam i nigdy publicznie nie opowiadałam o tym, jak mi jest ciężko z tego tytułu, że dwoje moich dzieci jest szczególnej troski. Nie przypominam sobie też za bardzo, żeby ktoś mi pomagał, wspierał, jeśli chodzi o tak zwane państwo – powiedziała Agnieszka Chylińska na swoim Instagramie.

Artystka przyznała, że ciężko jest jej znieść świadomość, że decyzja TK może zostać opublikowana i tym samym prawomocna:

– Dlatego szczególnie mnie jako mamie jest trudno na to wszystko patrzeć i znosić fakt, że nie dba się o dzieci niepełnosprawne, osoby niepełnosprawne w takim wymiarze, w jakim one powinny być zaopiekowane, a wymusza się na kobietach rodzenie kolejnych chorych dzieci – wyjaśniła poruszona Chylińska.

Po ponad dwóch miesiącach od podjęcia decyzji TK o zaostrzeniu prawa aborcyjnego w Dzienniku Ustaw pojawiło się uzasadnienie do tego wyroku. Po tym wydarzeniu protestujący znów wyszli na ulicę nie tylko w Polsce, ale w miastach na całym świecie.

Agnieszka Chylińska przyznała, że ma dzieci specjalnej troski i nie czuje, żeby państwo jej pomogło.

Kobiety i mężczyźni strajkują przeciwko decyzji TK od ponad dwóch miesięcy.