Agnieszka Chylińska pierwszy raz o swoim "wyjątkowym" dziecku! Rozpłakała się podczas wywiadu

Agnieszka Chylińska wydała swoją szóstą książkę dla dzieci "Giler, trampolina i reszta świata". Podczas rozmowy z Marcinem Prokopem o swoim najnowszym dziele wokalistka otworzyła się i udzieliła szczerego i bardzo emocjonalnego wywiadu. Najwyraźniej sama nie spodziewała się, że sprawy przybiorą taki obrót i na koniec rozmowy rozpłakała się. Gwiazda zdecydowała się skomentować ten wywiad i napisała do fanów wzruszający list, który opublikowała na Instagramie. Zobaczcie, co napisała i dlaczego emocje wygrały!

Agnieszka Chylińska po wywiadzie zamiast zdjęcia promującego książkę dodała fotografię własnoręcznie napisanego listu do fanów. W opisie napisała:

We wzruszającym liście gwiazda napisała, że już wielokrotnie rozmawiała przed kamerami z Marcinem Prokopem, którego zna doskonale, ale tym razem w wywiadzie zdecydowała się poruszyć sprawy trudne, wiążące się z powrotem do jej burzliwej przeszłości i aktualne, kiedy mówi o swoich dzieciach:

To miał być wywiad o mojej najnowszej książce pt. "Giler, trampolina i reszta świata". Poprosiłam o pomoc i wsparcie Marcina Prokopa. Rozmawialiśmy ze sobą nie raz, nie tylko przed kamerami. To miał być kolejny nasz wywiad… ale nie wyszło… Temat mnie przerósł. Myślałam, że dam radę, że przecież po to napisałam tę książkę, bo powiedzieć Wam więcej… Również o sobie i o moim byciu mamą wyjątkowo "WYJĄTKOWEGO" dziecka… Długo trzymane w sobie słowa i emocje "nie na sprzedaż" wyleciały ze mnie. Rozpłakałam się… Nie umiałam "PROFESJONALNIE"

Agnieszka Chylińska zdecydowała się też zadedykować tę rozmowę osobom, które na co dzień opiekują się innymi:

Podarowuję Wam tę rozmowę w formie, która mnie aż tak bardzo nie obnaża… To taki mój skromny prezent dla tych wszystkich, którzy na co dzień opiekują się ludźmi chorymi, starszymi. Bo każdy z nas ma swoją godność i swój mały krzyż… Wasza Aga

Gwiazda przyznała, że cała jej twórczość zarówno muzyczna, jak i pisarska opiera się na jej własnych doświadczeniach. Przypomniała burzliwy okres, kiedy była gwiazdą zespołu O.N.A i przyznała, że niczego w swoim życiu nie żałuje, bo zawsze potrafiła ze swoich doświadczeń wyciągnąć coś dobrego.

Najpierw był ten rock&roll i wszystko było takie nerwowe, ale zawsze miałam taką zasadę, aby mówić o sobie. Pisać o sobie. Nawet jeśli konsekwencje tego będą ciężkie. Pamiętasz mroczne czasy O.N.A kiedy nie było dnia, żeby nie było afery ze mną. To też był czas, kiedy ja chciałam, aby ludzie wiedzieli, że to jest o mnie. - powiedziała w wywiadzie dla Onet.pl Agnieszka Chylińska.

Teraz kiedy jest mamą wiele się nauczyła, a jej życie bardzo się zmieniło:

Są tematy, których nie chce poruszać. Chcę przygotować czytelnika na to, że chce powiedzieć coś więcej. To nie jest opowieść tylko o rodzinie, ja chcę przekazać taką myśl, że ja znam życie. To, że jestem popularna nie odkleja mnie od trosk. (…)Ja nigdy nie potrafiłam być gwiazdą na piedestale. (…) Jedyne, co postanowiłam zakładając rodzinę, to że nie pokazuję się na czerwonym dywanie z dziećmi, z mężem. Nie szafuję życiem prywatnym.