Agnieszka Chylińska wściekła na Dawida Kwiatkowskiego? Do skandalu miało dojść w Siemianowicach Śląskich, gdzie 9 czerwca zagrali razem koncert. Najpierw na scenę jaki pierwszy wyszedł Dawid, a potem Agnieszka. Niestety, jak podaje „Fakt”, juror ”The Voice Kids" spóźnił się na swój występ pół godziny, przez co jurorka „Mam talent” miała wpaść w szał, ponieważ nie chciała opóźniać swojego koncertu! Co więcej, Agnieszka zapowiedziała ponoć współpracownikom, że nie chce już więcej występować razem z Dawidem. Sprawdziliśmy, czy to rzeczywiście prawda! Zobaczcie, co ustaliliśmy!

Rzeczywiście, Dawid spóźnił się na koncert, skończył go jednak wcześniej, żeby występ Agnieszki rozpoczął się o czasie. Tego samego dnia grał w innej miejscowości, więc do Siemianowic przyleciał prywatnym samolotem. Ze względu na złe warunki atmosferyczne i burze, pilot zrezygnował z trasy, którą mieli lecieć. Organizatorzy byli na bieżąco informowani o sytuacji wokalisty. Management Agnieszki Chylińskiej, ale i również sama gwiazda, byli dla Dawida bardzo wyrozumiali:

Czasami bywają takie momenty w życiu człowieka, że trzeba wybierać między zdrowym rozsądkiem, a ryzykowaniem życia. Zdarza się, ze Dawid gra po 3 koncerty dziennie, są weekendy z 8 pod rząd. W takich przypadkach razem z zespołem transportowany jest z koncertu na koncert trzema prywatnymi samolotami. Tego dnia pogoda okazała się ryzykowna, wiec nasz pilot zdecydował obrać trasę omijającą burzę - mówi nam menadżer Dawida, Igor Pilewicz.

O komentarz w sprawie lotu poprosiliśmy również tour menadżera Dawida Kwiatkowskiego. Sebastian Wrzosek zaznacza, że najważniejsze jest bezpieczeństwo, dlatego nie udało się uniknąć spóźnienia na koncert:

Lot zaplanowany i zarejestrowany był na konkretną godzinę lądowania i jedynym powodem spóźnienia było dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie ludzi. Pogoda tego dnia nagle zmieniła się na trasie, którą obrał nasz pilot i w trakcie lotu musieliśmy ja zmieniać. Dawid jest osobą, która wyjątkowo boi się latać, wiec szczęście w nieszczęściu, ze wrażenia z turbulencjami i atmosfera na pokładzie tego dnia nie wydarzyły się przy pierwszym locie Dawida prywatnym samolotem, bo nikt o zdrowych zmysłach, nie wiedząc z czym to się je, nie wsiadłby już nigdy do tej maszyny - mówi nam Sebastian Wrzosek.

W "Fakcie" pojawiły się również informacje o tym, że Dawid przed koncertem "gwiazdorzył" i miał spore wymagania! O zdanie zapytaliśmy więc organizatora występu:

My, jako organizator, możemy potwierdzić, że wszystkie warunki umowy ze strony naszej jako SCK zostały dotrzymane. Artysta po przyjeździe na miejsce koncertu od razu wszedł na scenę. Ze względu na opóźnione dotarcie artysty, spowodowane warunkami atmosferycznymi, uzgodniliśmy przed wejściem na scenę z managerem Dawida skrócony czas koncertu. Wszystko odbyło zgodnie z ustaleniami, które dostosowane były do zaistniałej sytuacji. - mówi pracownik Siemianowickiego Centrum Kultury, organizator koncertu.

Pilewicz podkreśla również, że Dawid prawie nigdy się nie spóźnia, a niedawno zagrał swój... pięćsetny koncert! Opóźnienia to jednak norma, do której artyści są przyzwyczajeni, nie obrażają się więc na siebie. Co więcej, menadżer wokalisty dementuje informacje o tym, że Agnieszka nie chce pracować już z młodym wokalistą. W nadchodzący weekend znów bowiem spotkają się na jednej scenie:

Dawid jest artystą grającym niespotykane jak na Polskę ilości koncertów. Trzy tygodnie temu świętował swój 500. koncert (przez ten czas taka sytuacja miała miejsce tylko raz), a już w najbliższy piątek zagra 520. Ten 520 koncert odbędzie się w Imielinie, i tak jak miesiąc temu w Siemianowicach Śląskich, tak i tym razem, spotkamy się z Agnieszką Chylińską na jednej scenie. Cała sytuacja z 30 minutowym spóźnieniem jest faktem, ale nie jest to nic dziwnego w branży koncertowej, zwłaszcza gdy warunki atmosferyczne niespodziewanie psują plan. Koncert się odbył, został skrócony o czas spóźnienia, co także jest normalną sytuacją. Ustaliliśmy z organizatorem koncertu oraz prezydentem Siemianowic, że za rok wracamy do tego pięknego miasta, aby zagrać pełny koncert. Przy okazji raz jeszcze chciałbym podziękować Agnieszce i jej menadżerce Joannie za zrozumienie i sprawną pomoc na miejscu koncertu oraz organizatorom! Zapraszamy na nasz wspólny koncert 7.07 w Imielinie - tłumaczy dla Party.pl Igor Pilewicz.

I wszystko jasne! Wybieracie się na któryś z koncertów Dawida?

Koncert Dawida w Siemianowicach Śląskich zachwalał sam prezydent miasta, Rafał Piech!

Agnieszka i Dawid zagrają kolejny koncert w jednej miejscowości!

Dawid Kwiatkowski jest ciągle w trasie. Niedawno zaśpiewał na swoim 500. koncercie! W wakacje gra w każdy weekend! W jego kalendarzy ciężko o wolne terminy!