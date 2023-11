Reklama

Agnieszka Chylińska wraca z nowym albumem - "Pink Punk", który swoją premierę ma właśnie dziś! W sieci pojawił się także pierwszy singiel promujący płytę gwiazdy - "Mam zły dzień" oraz teledysk do tego utworu! Czy Agnieszka powtórzy sukces poprzedniego wydawnictwa "Forever Child"?

Agnieszka Chylińska wraca z nową płytą!

To jedna z najgorętszych premier tej jesieni. Nowy album Agnieszka Chylińska zapowiadała już od dawna, publikując w sieci tytułu poszczególnych utworów. Dziś nadszedł wielki dzień - premiery całego krążka oraz teledysku do promującego go singla "Mam zły dzień":

"Na poprzedniej płycie Forever Child umierałam z rozpaczy, leżąc na deskach. Płyta Pink Punk to moment, kiedy wstałam i z histerycznym śmiechem postanowiłam biec… przed siebie." - tak o nowej płycie mówi artystka

Agnieszka Chylińska rusza również w trasę koncertową promującą album "Pink Punk". Odwiedzi takie miasta jak Kraków, Warszawa, Poznań, Toruń, Łódź czy Gdynia.

"Pink Punk" - nowy album Agnieszki Chylińskiej - tracliksta

Mam zły dzień Haj i sztos Szok Schiza Oj! Śmie(r)ć Tapeta Grinhed Psie życie Nerv Utopie

Nowa płyta Agnieszki, to kolorowy krzyk artystki, która nawiązując muzycznie do czasów sprzed wielkiego sukcesu, postanowiła w swoim wyjątkowym stylu wykrzyczeć w bezkompromisowych tekstach całą siebie. Zawsze prawdziwa, zawsze szczera do bólu. ‘Życie mnie poobijało, a może to ja poobijałam się o życie, chcąc zawsze więcej czuć i brać wszystko bez pytania, czy można’ - mówi Agnieszka.

Autorami muzyki są wieloletni współpracownicy gwiazdy: Bartek Królik i Marek Piotrowski.

Przypomnijmy - poprzedni album "Forever Child" był wielkim komercyjnym sukcesem, choć Agnieszka wydała go znienacka, bez większej promocji. Album uzyskał status potrójnie platynowej płyty. Jak będzie tym razem?

Posłuchaj singla i zobacz zakręcony teledysk!

