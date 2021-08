Agnieszka Chylińska i afera o catering na ramówce TVN. Co tak naprawdę się wydarzyło? 

Koronawirus w Polsce odcisnął pięto na każdym aspekcie naszego życia, czyli także rozrywce. Jak wiadomo, do odwołania zamknięte są wszelkie placówki kulturowe, a władze wydały zakaz zgromadzeń. W związku z tym szefostwo wszystkich stacji telewizyjnych oraz producenci musieli podjąć radykalne decyzje w sprawie kontynuacji popularnych seriali i programów, przede wszystkich tych nadawanych na żywo lub kręconych z udziałem publiczności. W ostatnim czasie zmieniły się więc ramówki poszczególnych stacji. Mamy dla Was podsumowanie - co zostaje na antenie, a co spada? Co oglądać? Zobaczcie sami! Zmiany w ramówce - Polsat Wielkie zmiany rozpoczęły się od zaskakującej, choć zarazem do przewidzenia decyzji Polsatu - w trakcie drugiego odcinka show "Taniec z Gwiazdami" Krzysztof Ibisz ogłosił, że kontynuację programu zobaczymy dopiero jesienią. Przeniesione na jesień zostały również: "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" oraz "The Four. Bitwa o sławę". Z ramówki znikną wkrótce seriale "Pierwsza miłość" (na antenie do 16 kwietnia) oraz "Na ratunek 112". Co zostaje w ramówce Polsatu? M.in.: serial "Zawsze warto" serial "W rytmie serca" show "Tylko jeden" serial "Świat według Kiepskich" serial "Przyjaciółki" show "Nasz nowy dom" program "Joke show" Na razie nie zobaczymy w ramówce "Tańca z Gwiazdami". Zmiany w ramówce - TVN TVN również zarządził wiele zmian w ramówce. Z końcem marca z anteny spadną seriale „Kod genetyczny”, „Chyłka-kasacja” oraz „Ukryta prawda”. Nie zobaczymy również programów „Co za tydzień” z Olivierem Janiakiem, „Kuchennych...