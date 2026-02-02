Agnieszka Byrska-Zaczyk zmarła 29 stycznia 2026 roku w wieku 92 lat. Była absolwentką warszawskiej szkoły baletowej. Pochodziła z rodziny o artystycznych korzeniach i już od najmłodszych lat wykazywała zainteresowanie sceną. Początkowo związała swoją karierę z tańcem - pierwsze kroki zawodowe stawiała jako tancerka w Operetce Warszawskiej. Z czasem jej pasją stało się aktorstwo, które zdominowało kolejne dekady jej życia.

Występowała w wielu polskich teatrach, m.in. Teatrze Komedia w Warszawie, Teatrze im. Stefana Żeromskiego oraz w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim.

Ostatnie lata Agnieszki Byrskiej-Zaczyk w Skolimowie

Od kilkunastu lat Agnieszka Byrska-Zaczyk mieszkała w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Tam spędziła ostatnie lata swojego życia, otoczona opieką i życzliwością środowiska artystycznego. Mieszkała tam wspólnie z mężem, Zdzisławem Zaczykiem, który zmarł w 2023 roku. Dom Artystów w Skolimowie to miejsce, w którym wielu zasłużonych twórców sceny znajduje wsparcie i bezpieczeństwo.

Informacja o śmierci Agnieszki Byrskiej-Zaczyk została opublikowana przez Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim na jego oficjalnym profilu społecznościowym.

(...) W pamięci gorzowskiej kultury pozostaje jako artystka wszechstronna, która swoimi umiejętnościami baletowymi nadała wielu lokalnym inscenizacjom unikalny charakter. Przekazujemy najszczersze kondolencje rodzinie oraz bliskim czytamy na Facebooku.

Kariera na scenie: teatr, taniec i Operetka Warszawska

Byrska-Zaczyk zaczynała swoją karierę jako tancerka w Operetce Warszawskiej. Po ukończeniu warszawskiej szkoły baletowej, jej umiejętności baletowe były wysoko cenione i wykorzystywane na scenach teatralnych w całym kraju. Pracowała w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie jej talent był doceniany przez krytykę i widzów. Współpracowała z wieloma reżyserami, występując w ambitnych produkcjach, w których ruch sceniczny i plastyka ciała odgrywały kluczową rolę.

Życie prywatne Agnieszki Byrskiej-Zaczyk. 67 lat u boku męża

Agnieszka Byrska-Zaczyk była przez 67 lat żoną Zdzisława Zaczyka - znanego śpiewaka operetkowego. Ich związek uchodził za jeden z najbardziej trwałych w środowisku artystycznym. Mieli córkę Joannę, urodzoną w 1957 roku. Para zamieszkała w Skolimowie. Zdzisław Zaczyk zmarł w 2023 roku, a po jego śmierci Agnieszka Byrska-Zaczyk coraz rzadziej pojawiała się publicznie.

