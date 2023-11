Znamy już zwycięzcę 3. edycji programu "Agent Gwiazdy". Został nim Michał Mikołajczak, aktor znany głównie z takich serialów, jak choćby "Prawo Agaty" czy też "Na Wspólnej". Przystojny gwiazdor przejrzał niecne plany tytułowego Agenta, którym okazała się być Ilona Ostrowska!

Zobacz: Wszystko jasne! Wiemy, kto jest Agentem i kto wygrał show! Spodziewaliście się?

Gdy opadły emocje, Michał Mikołajczak postanowił podziękować swoim przyjaciołom, których poznał w programie "Agent Gwiazdy". Aktor opublikował obszerny wpis na Instagramie, w którym wymienił niemal wszystkich zawodników. Michał Mikołajczak pominął jednak jedno nazwisko. Wśród wymienionych osób zabrakło Beniamina Andrzejewskiego, którego grupa nie darzyła zbyt dużą sympatią.

Kim jest Beniamin Andrzejewski? Aktor wciela się w postać Irka w serialu TVN "19+". Beniamin Andrzejewski niemal od samego początku nie dogadywał się z raperem Peją. Później młody gwiazdor podpadł też pozostałym uczestnikom. Gdy Beniamin Andrzejewski opuścił program "Agent Gwiazdy", postanowił podzielić się swoimi odczuciami z fanami na Instagramie.

Tak Kochani, poza kamerami działy się rzeczy jeszcze bardziej smutne niż to, co zostało pokazane na ekranie. Celowe poniżanie i wyśmiewanie na dosłownie KAŻDYM kroku elementem gry fair-play? PS. Powiem jedno - ciosy poniżej pasa. Było mi CHOLERNIE przykro. Przeszedłem tam niezłą szkołę panowania nad emocjami i zachowywania zimnej krwi, aby Panu P. sprawiedliwie nie odpowiedzieć na te fejspalmowe zaczepki. Do dzisiaj zastanawiam się, co siedziało w jego głowie - pisał wtedy Beniamin Andrzejewski.