Reklama

Wielkimi krokami zbliża się start wiosennej ramówki stacji TVN, a co za tym idzie - nasze ulubione seriale i show! Nie jest tajemnicą, że wiosną na antenie TVN-u zobaczymy kolejną, już 4. edycję programu "Agent-Gwiazdy", a w nim całą plejadę gwiazd. Wiadomo również, że wśród nich pojawi się Edyta Górniak, co z pewnością wzbudzi ogromne emocje wśród widzów. My spotkaliśmy prowadzącą programu, Kingę Rusin, na prezentacji ramówki TVN i zapytaliśmy ją o udział Edyty Górniak w show. Musicie zobaczyć jej reakcję! Obejrzyjcie materiał wideo!

Zobacz: Jest zwiastun "Agent Gwiazdy 4"! Łzy i strach Górniak, nerwy Koterskiego... Kogo nie polubili uczestnicy?

Przeczytaj też: TVN ujawnił pełen skład czwartej edycji "Agent Gwiazdy"!

Edyta Górniak pojawi się w 4. edycji "Agent-Gwiazdy"

Instagram

W "Agent-Gwiazdy 4" zobaczymy całą plejadę gwiazd!

Reklama