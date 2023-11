Agata Rusak była jedną z kandydatek na żonę Łukasza Sędrowskiego. Dziewczyna zgłosiła się do programu "Rolnik szuka żony", aby znaleźć miłość. Prawie jej się to udało, nawet zaręczyła się na oczach widzów, ale związek z Łukaszem rozpadł się. Teraz Agata jest bardzo aktywną użytkowniczką Instagrama i często informuje swoich obserwatorów, co się dzieje w jej życiu. Tym razem pochwaliła się imprezową stylizacją. Zobaczcie, jak wyglądała!

Agata Rusak pokazała zdjęcie z imprezy!

Agata Rusak coraz chętniej publikuje na Instagramie zdjęcia swoich stylizacji. Dziewczyna nie rozpacza już po rozstaniu z rolnikiem i postanowiła ruszyć do przodu. Latem chętnie pokazywała zdjęcia z wakacji na których mogliśmy zobaczyć jej spotkania ze Zbyszkiem Kraskowskim i koleżankami z programu "Rolnik szuka żony". Teraz pochwaliła się fotografią imprezowej stylizacji.

Imprezowo ????????????????????⭐???????????? - napisała Agata Rusak na Instagramie.

Zobaczcie jej najnowsze zdjęcie!

Styl Agaty Rusak

Uczestniczka "Rolnik szuka żony" wprost uwielbia sukienki, to w nich możemy zobaczyć ją najczęściej. A ulubione kolory to zdecydowanie czerń, czerwień i biel. Internauci zazwyczaj są zachwyceni zdjęciami Agaty Rusak, ale ten look ich podzielił. Część uważa, że dziewczyna wygląda świetnie i jest "piękną kobieta", z kolei inni zarzucają jej, że stale nosi sukienki w dwóch kolorach:

Czy występujesz na jakichkolwiek imprezach w innym zestawieniu kolorystyczny niż czerń i czerwień? - pyta jedna z obserwatorek Agaty na Instagramie.

A czy Wam podoba się imprezowy look Agaty Rusak?

