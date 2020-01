Agata z "Rolnik szuka żony" pokazała, jak morsuje! W stroju kąpielowym weszła do lodowatej wody

Agata z "Rolnik szuka żony" rozpoczęła przygodę z morsowaniem! Była uczestniczka programu TVP zdecydowała się na kąpiele w lodowatej wodzie, a w sieci opublikowała zdjęcia na których widać, jak w kostiumie kąpielowym relaksuje się nad jeziorem!

Była narzeczona Łukasza z piątej edycji programu o poszukujących miłości rolnikach w najnowszym wpisie na Instagramie zdradziła, że dopiero od niedawna jest morsem, ale już wie, że będzie kontynuować swoje zimowe kąpiele.

Agata była jedną z uczestniczek piątej edycji programu "Rolnik szuka żony". W show TVP walczyła o względy Łukasza Sędrowskiego. Agata od samego początku była faworytką rolnika, który ostatecznie zdecydował, że to właśnie z nią chce stworzyć szczęśliwy związek. Po tym, jak w jednym z odcinków Łukasz oświadczył się Agacie, wszyscy czekali na wiadomość o ich ślubie. Niestety, kilka miesiecy po zakończeniu programu okazało się, że para podjęła decyzję o rozstaniu.

To było coś pięknego, to było coś silnego mocnego, to był żar, to był ogień. To było coś, co naprawdę rozpaliło serce...- zaledwie kilka tygodni temu Łukasz w "Pytaniu na śniadanie" wspominał związek z Agatą.