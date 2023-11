Agata Rubik w wakacje przytyła aż 8 kilo, ale teraz znów schudła! Żona Piotra Rubika nie ograniczała słodkości na wczasach, czego efekty można było zobaczyć już chwilę później. Po urlopie 32-latka wzięła się za siebie i zaczęła ćwiczyć. Jednak Agacie nie udałoby się szybko wrócić do dawnej formy, gdyby nie zdrowe odżywianie. Jaką dietę stosowała? Zobaczcie, co napisała w sieci!

Żona Piotra nie zdecydowała się na popularne odchudzanie z Anią Lewandowską czy Ewą Chodakowską. W walce o lepszą formę Agacie Rubik pomogła dieta dr Dąbrowskiej. Modelka przez kilka tygodni żywiła się wyłącznie owocami i warzywami. Przykładowo w ciągu dnia piła sok pomidorowy, jadła brokuł z koperkiem czy surówkę z kapusty kiszonej, jabłka i szczypiorku!

Wracam do gry! Po całkowicie leniwych wakacjach, fatalnej diecie w trakcie i w końcu po 4. tygodniowym poście oczyszczającym dr Dąbrowskiej moja dzienna rutyna pomału się stabilizuje. Pytacie jak moje samopoczucie i efekty po diecie warzywno- owocowej. To był mój trzeci raz, pierwszy tak długi. Za każdym razem jestem z siebie bardzo zadowolona, że udało mi się wytrwać! Kto przez to przechodził, wie o czym piszę. Łatwo nie jest, post warzywno-owocowy to czas absolutnie bezkompromisowy. Albo trzymasz się sztywno określonych zasad i później czerpiesz korzyści, albo to nie ma sensu - napisała Agata w sieci.