Agata Robi podzieliła się z fanami radosną wiadomością. Żona Piotra Rubika na swoim Instagramie pokazała zdjęcie brzuszka i zasugerowała, że już za kilka miesięcy po raz trzeci może zostać mamą. Nie wszyscy uwierzyli w jej słowa, bo Agata zrobiła to w Prima Aprilis.

Tymczasem dzień później znów pokazała zdjęcie brzuszka. Czy Agata jest w ciąży czy też nie?

Piotr i Agata Rubikowie są rodzicami dwóch córek. Helenka ma już 10 lat, natomiast Alicja 6. Czy dziewczynki w najbliższym czasie zostaną starszymi siostrami? Agata pochwaliła się zdjęciem brzuszka!

Do trzech razy sztuka! Myślicie, że tym razem się uda? - napisała Agata 1 kwietnia.

Zdjęcie Agaty Rubik z brzuszkiem zebrało ponad 3 tysiące polubień. Fani gratulowali trzeciego dziecka parze, ciepłe słowa napisały m.in. Joanna Koroniewska i Edyta Pazura. Szybko okazało się, jednak że Agata, tak jak Justin Bieber, zrobiła fanom wielki żart!

Gwiazda nie jest w ciąży, ale chciałaby mieć jeszcze jedno dziecko! Wytłumaczyła to w kolejnym wpisie.

To miał być "wkręt" a nie żart. Mimo to bardzo Wam dziękuję za wszystkie ciepłe słowa i gratulacje... Miałam wczoraj miły dzień. Prawdą jest, że brzuch idealnie płaski nie jest, a chłopca chciałabym mieć. Na razie jestem przeszczęśliwa, że mam dwie cudowne i zdrowe dziewczynki, bez których nie potrafię wyobrazić sobie jutra. Może kiedyś dołączy do nich niebieski motylek? - napisała żona Rubika.