Agata Młynarska pokazała syna! Tadeusz to prawdziwy przystojniak!

Agata Młynarska pochwaliła się swoim synem, Tadeuszem, który przed kilkoma dniami skończył 31 lat. Mężczyzna jest prawdziwym przystojniakiem, a do tego bardzo zdolnym i wspaniałym człowiekiem. Zobaczcie co na temat swojego syna napisała Agata Młynarska. Widać, że jest z niego niezwykle dumna!

Zobacz także: Agata Młynarska o swojej chorobie: "Ból brzucha był nie do wytrzymania!" Dawno nie miała tak silnego nawrotu!

Agata Młynarska postanowiła pochwalić się swoim synem, 31-letnim Tadeuszem na Instagramie. Niedawno mężczyzna obchodził urodziny i z tej okazji dziennikarka podzieliła się ze swoimi fanami jego zdjęciami. Ponadto dumna mama opisała, czym zajmuje się jej ukochany syn. Tadeusz od najmłodszych lat kochał wszystko co związane z filmem i nawet w prezencie komunijnym dostał swoją pierwszą kamerę.

Tadzio, mój młodszy syn, kończy dziś 31 lat. Jest pięknym człowiekiem. Mądrym, zdolnym, dobrym, uczciwym, prostolinijnym, oddanym, wiernym, szlachetnym i najzwyczajniej na świecie kochanym❤️❤️❤️ Czuję się dumna i wzruszona pisząc te słowa! Pasja do filmu zdominowała jego życie od wczesnych lat. Pierwszą kamerę dostał na pierwszą komunię. Realizował własne filmy, potem już duże produkcje. - napisała Agata Młynarska na swoim Instagramie.

Ponadto mama Tadeusza wyznała, że 31-latek jest laureatem wielu nagród i teraz rozpoczyna swoją karierę w... Los Angeles!

Dostawał nagrody a teraz rozpoczyna nową drogę w świecie filmu w Los Angeles. Ma wspaniałą żonę, która wspiera go w tej bardzo trudnej , odważnej decyzji. Tadek- jestem z Ciebie niewobrażalnie dumna!!!! Z Was razem!!!! Wierzyłam od początku, że zawsze zdobędziesz, to o czym marzysz. Życzę Ci, żebyś tam daleko, czuł się jak w domu. Żebyś tworzył, rozkwitał i był szczęśliwy❤️❤️❤️❤️Niech gwiazdy Ci sprzyjają. Kocham Cię mój uśmiechnięty Tadersie❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ - czytamy w dalszej części wpisu Agaty Młynarskiej.