Dramatyczny wpis Agaty Młynarskej: "Choróbsko od kilku miesięcy próbuje odebrać mi radość życia."

Agata Młynarska, popularna dziennikarka TVN Style walczy od lat z chorą Leśniewskiego-Crohna. Wszystko zaczęło się u niej od bólu brzucha, tak wielkiego, że została zabrana karetką z planu zdjęciowego. Postawienie diagnozy trwało długo, dlatego, że to choroba nieoczywista. Ostatnimi czasy wydawało się jednak, że Agata Młynarska czuje się już znacznie lepiej, bo wielokrotnie w wywiadach mówiła, że bardzo o siebie dba, jest na restrykcyjnej diecie, stara się mniej stresować i uprawia sport. Okazuje się jednak, że to nie jest do końca prawda. Gwiazda zdradziła, że teraz jej choroba "umiejscowiła" się w stawach i dlatego ma trudności nawet... z poruszaniem się!

Niby prosta sprawa. Obieranie kartofli czy jak ktoś woli ziemniaków tudzież pyr. Czynność znana na pamięć. A jednak - straciłam wczoraj kolejny kawałeczek zaufania do swojego ciała. Choróbsko, z którym próbuję ułożyć sobie życie zaskakuje mnie konsekwentnie. Od kilku miesięcy próbuje odebrać mi radość życia. Wybrało sobie teraz stawy za obiekt swoich uciech. I mości się w nich, wierci, rozkręca. Stawy bolą, puchną, gorzej z poruszaniem. Niestety #crohn ma takie uroki. Raz gorzej raz lepiej. Ufam, że jest na to sposób. Bo nie każda terapia znana jako „celowana” zdaje egzamin. Może biologia coś zdziała? Obiecuję, że dam Wam znak, co mądre głowy wymyślą dla mnie.

Czy jest ratunek dla Agaty Młynarskiej w chorobie?

Na swoim kanale na YouTubie gwiazda opublikowała rozmowę z profesor Grażyną Rydzewską na temat nieswoistych chorób zapalnych jelit, czyli IBD. Należy do niej między innymi choroba Leśniowskiego-Crohna.

W nazwie zespołu chorób jest słowo „nieswoiste” – bo każdy choruje po swojemu. Nie ma jednego lekarstwa i takich samych objawów. Są podobne a czasem zaskakująco różne. Ja czasem w swojej chorobie dochodzę do ściany. Wielość objawów zaskakuje. Trzeba być cierpliwym, uczyć się o tej chorobie jak najwięcej, czytać, zdobywać wiedzę i nie pozwalać sobie na freestyle i leczenie według własnych koncepcji! ", wyjawiła Młynarska.

Agata Młynarska zdradziła, że nawet proste czynności, jak obieranie ziemniaków, są dla niej kłopotem.

Agata Młynarska stara się nie poddawać. Dużo ćwiczy, ale pod okiem specjalistów.

Agata Młynarska mimo choroby wygląda perfekcyjnie.