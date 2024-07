"Ida" to jeden z najlepszych filmów jaki powstał w ostatnich latach w naszym kraju. Historia Anny, która przed złożeniem ślubów zakonnych odwiedza swoją ciotkę Wandę, podbiła serca widzów na całym świecie. Produkcja zdobyła najważniejsze filmowe nagrody w Polsce oraz została doceniona m.in. na festiwalu goEast. Film Pawła Pawlikowskiego wygrał Międzynarodowy Festiwal Filmów z Europy Środkowej i Wschodniej. W rolę Wandy wcieliła się fenomenalna Agata Kulesza. Przypomnijmy: Największe gwiazdy polskiego kina na przyznaniu medali "Zasłużony Kulturze"

Jeden z tabloidów podał informację, że film zarobił już 3,5 miliona dolarów we Francji i milion mniej w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście spekuluje się, że sukces komercyjny "Idy" przełożył się także na zarobki grającej w nim główną rolę Kuleszy. Gwiazda kojarzona do tej pory z epizodycznymi rolami ma czerpać procentowe zyski z dochodów produkcji. W obronie gwiazdy stanęła dziennikarka, Karolina Korwin Piotrowska. Na swoim profilu na Facebooku pokusiła się o krótki komentarz w sprawie artykułu.



kompletna bzdura- nie zarobiła na "Idzie", dostała stawkę i już. Nawet reżyser "Idy" nie zarabia na ogromnych, światowych sukcesach tego filmu, jedynie jego producent- gdyby nieuki z tabloidu doczytały, jak wyglądało finansowanie "Idy", co jest na profesjonalnych stronach ( ale trzeba znac ich adres, a w to raczej w tym przypadku nie wierzę) wiedzieliby. Ale zawsze lepiej idityzm w biały dzien napisać i nakręcać jakże polską, jakże typową spiralę zazdrości wobec AKTORKI. - czytamy.

Faktycznie - jeśli spojrzeć na finansowanie produkcji, to sprawa wcale nie wygląda tak różowo, jak opisują to tabloidy. Największe wsparcie finansowe, produkcja uzyskała od zagranicznych partnerów. To właśnie dzięki nim możliwe było zrealizowanie filmu. Swoją cegiełkę dołożył także Polski Instytut Sztuki Filmowej.



Ojcem projektu był Eric Abraham z londyńskiego Portobello Pictures. On sfinansował powstanie scenariusza. W pewnej chwili – z różnych przyczyn - Eric musiał wycofać się z finansowania filmu w takim zakresie, w jakim nam wcześniej obiecywał. Na swoje miejsce zaproponował zaprzyjaźnionego producenta duńskiego. I znów – scenariusz bardzo się spodobał w Duńskim Instytucie Sztuki Filmowej. Razem wystąpiliśmy do Eurimages i dostaliśmy dofinansowanie. - mówi producent Piotr Dzięcioł w jednym z wywiadów.

