Agata Kościkiewicz udzieliła szczerego wywiadu dla magazynu "Gala". Była żona lidera De Mono zdradziła w nim, że nasze państwo nie jest skore do tego, aby pomagać osobom, które znalazły się w podobnej do niej sytuacji. Na pytanie o to, z czego żyje, nie miała łatwej i prostej odpowiedzi.