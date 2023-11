4 z 5

Agata Kościkiewicz wyszła za Marka Kościekiewicza po sześciu latach związku. Byli jedną z pierwszych par, która przyznała się do adopcji. Po dwóch latach jak w ich domu pojawił się syn Jan, urodziła syna Mikołaja. Teraz to już nastolatkowie, a Kościkiewicz przyznała, że powiedzenie synom o diagnozie było najtrudniejsze co do tej pory musiała z nimi przejść.