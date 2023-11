12 listopada w Pałacu Prezydenckim odbyło się uroczyste przekazanie paczki przez Parę Prezydencką na rzecz wybranej rodziny w ramach słynnej akcji charytatywnej "Szlachetna Paczka", której organizatorem jest Stowarzyszenie Wiosna. Podczas gali Agata i Andrzej Dudowie zdradzili, komu w tym roku pomogą oraz dlaczego warto angażować się w tego typu akcje.

Cieszymy się, że akcja "Szlachetna Paczka" na stale wpisała się w tradycję Pałacu Prezydenckiego. Po raz czwarty postanowiliśmy wesprzeć akcję, wspaniałą, bardzo potrzebną. Możemy wspomóc osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Ale to, co najważniejsze, to nie tylko realna pomoc dla rodzin, ale i ogromna radość dla tych, którzy dzięki akcji, mogą stać się darczyńcami - mówiła Pierwsza Dama, podczas spotkania z wolontariuszami.