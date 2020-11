Agata Duda bohaterką filmiku Joe Bidena krytykującym Trumpa! Przypomniał wpadkę Pierwszej Damy RP. Wideo jest hitem sieci w USA

Joe Biden podczas kampanii prezydenckiej opublikował na Twitterze filmik, w którym wprost krytykował Donalda Trumpa. Okazuje się, że znalazła się w nim Agata Duda. Teraz, kiedy Joe Biden został 46. prezydentem Stanów Zjednoczonych to nagranie stało się hitem sieci, a w Polsce pojawienie się w nim Pierwszej Damy RP jest szeroko komentowane. Nie uwierzycie, jaka scena pojawiła się w nagraniu...

Walka o fotel prezydencki w USA między Donaldem Trumpem a Joe Bidenem była bardzo zacięta. Już wiadomo, że to kandydat Demokratów wygrał wybory, a Internautom udało się dotrzeć do filmiku, w którym nowy prezydent krytykuje rządy Donalda Trumpa i co zaskakujące, znalazła się w nim Agata Duda.

Na nagraniu została przypomniana głośna wpadka Pierwszej Damy, która podczas wizyty amerykańskiej pary prezydenckiej najpierw przywitała się z Melanią Trump pomijając ówczesnego prezydenta USA! To wydarzenie było szeroko komentowane, a teraz znów jest hitem Internetu.

Zobaczcie sami!

The world is laughing at President Trump. They see him for what he really is: dangerously incompetent and incapable of world leadership.



We cannot give him four more years as commander in chief. pic.twitter.com/IR8K2k54YQ