Już za kilka dni poznamy zwycięzców drugiej edycji "Hotelu Paradise"! Na tę chwilę w grze pozostały jeszcze cztery pary: Sonia i Łukasz, Ata i Artur, Dominika i Bartek oraz Magda i Robert.

Reklama

Zapytaliśmy Matta, który brał udział w pierwszej edycji o to, kogo typuje do zwycięstwa. Okazuje się, że mężczyzna kibicuje kilku dobrym koleżankom! Dlaczego uważa, że akurat one mają największe szanse? Sprawdźcie nasze wideo!

Z kolei Aga z "Love Island" przyznała, że nie za bardzo śledziła wydarzenia w "Hotelu Paradise":

Na początku oglądałam może pierwsze dwa odcinki, ale później stwierdziłam, że atmosfera jest taka toksyczna, że aż mnie głowa boli

Matt przyznał jej trochę racji ale zauważył, że po czasie atmosfera pomiędzy uczestnikami drugiego sezonu nie co się poprawiła:

Jest więcej dram, manipulacji kombinowania, na którymś etapie ta ekipa była tak podzielona, że tego się oglądać nie chce, bo zła energia od tego programu bije, ale potem się to zmieniło.

Zobaczcie, co jeszcze nam zdradzili! Czy faworytki Matta zawalczą ze sobą w wielkim finale?

Zobacz także: Marietta wspomina swój udział w "Hotelu Paradise": "Na Bali jechałam wystraszona, zmęczona"

Czy Adze i Matowi uda się dobrze wytypować? Zobaczcie, na kogo stawiają i dlaczego!

Party.pl