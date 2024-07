To, co od kilku godzin dzieje się na profilu instagramowym Małgorzaty Rozenek-Majdan, można nazwać - za jedną z jej fanek - “aferą ziemniaczaną”. A poszło o zdjęcie składników na obiad, który Perfekcyjna Pani Domu postanowiła przygotować przy niedzieli. Na szczęście sama Małgosia ma do tego dystans…

Afera ziemniaczana na Instagramie Małgorzaty Rozenek

W niedzielne południe Małgosia Rozenek-Majdan pochwaliła się swoim fanom przygotowywanym obiadem. Jak napisała:

m_rozenek#rano #skoro #świt#wstałam #i #kurczaka #na #obiad#przygotowałam ????????????????????????????????????#niedziela #sunday #home #cooking#challenge ???? Miłej niedzieli ???????????? (pisownia oryginalna)

Przy okazji pokazała zdjęcie:

Uwagę fanek profilu od razu zwrócił jeden szczegół - ziemniaki, a konkretnie wyrastające z nich kiełki. (wszystkie wpisy pisownia oryginalna)

Takie ziemniaki to trucizna Pani Perfekcyjna ????- napisała jedna z obserwatorek jej profilu.

Fakt ziemniaki z pedami malo perfekcyjne ????????ale Malgosia sama mowila ze Nie jest az tak perfekcyjna (...)

I rzeczywiście, wielu specjalistów zwraca uwagę, że pędy, które wyrastają na przechowywanych długo ziemniakach są szkodliwe dla zdrowia. Poza tym, gdy się pojawiają, to sygnał, że sam ziemniak traci swoje właściwości. Z drugiej strony sugerują jednak, że taki ziemniak można po prostu grubiej obrać, zwracając uwagę, by pozbyć się wszystkich pędów.

Zresztą wątpliwości internautów budziły nie tylko ziemniaki, ale i kurczak, którego pokazała Rozenek.

Pędy pędami można grubiej obrać ziemniaki i po sprawie jednak patrząc na to danie widać że osoba która je będzie robić nie ma zbyt często do czynienia z gotowaniem.pierwsze co robię to wywalam wnętrzności i obcinam kuper.

Ja obcinam ten kuper

Riposta Rozenek

Małgosia Rozenek, przy okazji afery znów udowodniła, że ma do siebie dystans… Zrobiła to w kolejnym poście instagramowym. I trzeba przyznać, że odpowiedź była perfekcyjna:

#mimo #że #z #kuprem i #pędami#ziemniaków????#obiad#uważam #za #bardzo #udany ????????????????????????????????????????????#nadomowo#homesweethome. (pisownia oryginalna)

I jak Wam się podoba? Ze zdjęcia wynika, że wyszedł z tego pyszny obiad! A Małgosi gratulujemy riposty :)

