Dziś wielki dzień Dody - w warszawskim kinie "Luna" odbędzie się długo oczekiwana przez jej fanów premiera koncertowego DVD "Fly High". Z tej okazji piosenkarka przygotowała mnóstwo atrakcji i tradycyjnie już postawi na naprawdę efektowne show. Przypomnijmy: Doda szykuje wielkie wejście na premierę DVD. Znamy szczegóły

Dobry humor gwiazdy postanowiły jednak zepsuć tabloidy. Dziś media obiegła informacja, że Doda pokłóciła się ze swoim bratem, Rafałem Rabczewskim, a powodem ich kłótni miały być pieniądze. "Fakt" twierdził, że piosenkarka nie rozliczyła się finansowo z Rafałem, który przez dłuższy czas pełnił rolę jej menadżera koncertowego. Kością niezgody według gazety miał być też konflikt z Agnieszką Szulim, którego brat Rabczewskiej zdaniem informatorów tabloidu nie popierał.

Oni od jakiegoś czasu kłócą się o to. Chodzi o pieniądze z koncertów z poprzedniej trasy, którą on jej załatwiał. Doda nie rozliczyła się z nim jak należy. Zarzucił Dodzie, że nie szanuje ludzi i powinna dostać srogo po tyłku, by zmieniła postępowanie - czytamy w "Fakcie".