Trzeci dzień Top of the Top Sopot Festival 2021 przyniósł nam ogromne emocje. Na scenie zobaczyliśmy nie tylko całą plejadę wybitnych polskich muzyków, ale również największe twarze TVN 24 - stacji, która podczas wyjątkowego wydarzenia świętowała swoje 20-lecie. Jak się okazuje, dziennikarze nie zmarnowali okazji, by nawiązać do wydarzeń z ostatniego tygodnia, a dokładnie do przegłosowania "Lex TVN". Kiedy na scenie pojawiły się takie osobistości jak Monika Olejnik, Piotr Kraśko, czy Diana Rudnik, z ich ust padły ostre słowa, na które publiczność zareagowała owacjami na stojąco. Oberwało się rządowi. Ostre przemówienie Diany Rudnik na Top of the Top Sopot Festival 2021 Ostatnie trzy dni w Polsce były prawdziwą muzyczną fetą. Od wtorku do środy w ramach Top of the Top Sopot Festival 2021 w sopockiej Operze Leśnej mogliśmy zobaczyć poruszające występy polskich artystów, w tym niezapomniany koncert Agnieszki Chylińskiej , która porwała widownię, czy Viki Gabor i Roksanę Węgiel, które - mimo młodego wieku - zawładnęły sceną. Jednak to ostatni dzień festiwalu, kiedy to obchodzono 20-lecie TVN 24, wzbudził największe emocje. Dziś mówi się nie tylko o Michale Szpaku, który wystąpił w biustonoszu , z napisami na twarzy i szpilkami na nogach, by wyrazić swój manifest, czy poruszających słowach Ewy Bem , która po raz pierwszy od śmierci swojej córki wystąpiła na tak wielkiej imprezie. Na językach wszystkich są również największe dziennikarskie nazwiska TVN 24 - gwiazdy stacji, które tego dnia wystąpiły w rolach prowadzących, podczas swoich wystąpień na scenie poza zapowiadaniem muzyków, postanowiły nawiązać do przyjętej w Sejmie ustawy "Lex TVN"! Diana Rudnik bezpośrednio uderzyła w Pawła Kukiza ,...