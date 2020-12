Kolejna przerażająca wizja Jackowskiego! Mówi o pandemii i szczepionkach! "Wielu ludzi nie będzie miało wyjścia"

Krzysztof Jackowski opublikował w sieci nowy film, w którym opowiedział o swojej wizji dotyczące pandemii i szczepionki na koronawirusa! Czy szczepienia będą obowiązkowe? Jak będzie wyglądać pandemia w przyszlym roku?

Sprawdźcie, co powiedział najsłynniejszy polski jasnowidz! Wizja Krzysztofa Jackowskiego przeraża.

Nowa wizja Krzysztofa Jackowskiego

Pandemia koronawirusa nie odpuszcza. Chyba wszyscy mają nadzieję, że pandemie jak najszybciej wygaśnie i wszystko wróci do normalności. Ostatnio pojawiły się informacje, że na początku przyszłego roku do Polski trafią pierwsze szczepionki przeciwko koronawirusowi. Oczywiście wraz z informacją o szczepionkach pojawiły się pytania, czy szczepienie będzie obowiązkowe. Politycy zapewniają, że szczepienie będzie dobrowolne, a co o tym myśli Krzysztof Jackowski? Jaką wizję miał słynny jasnowidz?

Do kwietnia czekają nas dwie silne fale, krótkotrwałe a bardzo silne, takie skoki dwa jeżeli chodzi o zarazę. Mam wrażenie, że nieobowiązkowość szczepień będzie podtrzymana, ale nagle wypłyną jakieś wytyczne miedzynarodowe, albo z Unii Europejskiej i te wytyczne nie będą jednoznaczne i też nie będzie to obowiązkowość, ale z tych wytycznych będzie wynikało, że wielu ludzi nie będzie miało wyjścia i będzie musiało się zaszczepić- powiedział Krzysztof Jackowski.

A co powiedział o obostrzeniach?

Jeżeli ktoś uważa, że w 2021 roku wrócimy do normalności to powiem tak: jeżeli 2021 rok upłynie w obostrzeniach, tak jak jest to w tej chwili, to będziemy się musieli do wielu rzeczy przyzwyczaić na dłuższy czas, nie tylko na rok czasu- dodał jasnowidz.

Wierzycie w wizje Krzysztofa Jackowskiego?

East News

Wierzycie w wizję jasnowidza?