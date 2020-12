Jak się okazuje, nawet niewinne świąteczne drzewko jest w stanie wywołać krytykę w sieci, o czym na własnej skórze przekonała się Joanna Koroniewska. Kiedy aktorka zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcie z udekorowaną choinką w tle, rozpętała się pod nim prawdziwa burza. Gwiazda jednak nie należy do tych, które pozwolą sobie wejść na głowę. By ostudzić emocje wystarczył jeden komentarz.

Kiedy w Mikołajki Joanna Koroniewska opublikowała świąteczne zdjęcie z Maciejem Dowborem przy choince fani nie szczędzili komplementów. Jednak pod postem pojawiły się również słowa krytyki.

Ludzie co wy z tymi choinkami? Czyście powariowali. Choinki stawia się w wigilię Bożego Narodzenia

Oczywiście pod komentarzem natychmiast rozgorzała się dyskusja, w której fani stanęli w obronie Joanny Koroniewskiej, jednak nie zabrakło również ostrych słów pod adresem jego autorki. Aktorka postanowiła nie zostawić tego bez komentarza. Choince poświęciła osoby post.

Dlaczego żywa choinka”, „Ale jak to w ogóle już ubrana” „Nie kolorowa?! Przecież masz dzieci...”?!? W tym roku u mnie wszystko na opak. Choinka nie jest wcale żywa, ostatnio kolorowa a teraz wręcz przeciwnie, ustrojona za to dużo wcześniej bo tego właśnie potrzebowaliśmy, właściwie to ja potrzebowałam