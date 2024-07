Na Instagramie Anny Lewandowskiej pojawiły się kolejne kontrowersje! Wszystko przez linię produktów, którą trenerka niedawno wypuściła na rynek. Wśród nich znajdziemy energetyczne batony za 5,99 zł oraz sproszkowane warzywa i owoce. W tym między innymi maliny, szpinak czy buraka. I to właśnie wzbudziło największą dyskusję.

We wtorek rano Anna Lewandowska zamieściła na Instagramie zdjęcie śniadania przygotowanego przez jedną z jej obserwatorek, do którego wykorzystała ona buraki w proszku:

Zdjęcie oczywiście wzbudziło mnóstwo komentarzy na temat tego produktu i czy nie lepiej kupić świeżego buraka na straganie. Rozgorzał prawdziwy bój fanów Ani.

Czy nie lepiej pojsc kupic na straganie buraki i zrobic surowke? Duzo bialka ma mieso, warzywa: bob, fasolka... To jest zdrowe! A nie produkty z torebki i 'bialko waniliowe'. Maliny polecam kupic na straganie, umyc i zjesc. 100% zdrowia. Nie trzeba konczyc studiow w kierunku zywienia, zeby to wiedziec ????#załamana #pseudo zdrowa zywnoscia - grzmi jedna z internautek (pisownia oryg.).

Druga jej odpowiada niemal od razu:

niecierpie smaku buraka, zawsze sie mecze jak go jem. To sa suplementy dla osob żyjących szybko, ale chcących dbać o siebie. Białko jest zamiennikiem posiłku. Oczywisice ze dobry stek z porcja warzyw jest lepszy- nikt w to nie wątpi, jednak dzisiejsze czasy zmuszają nas do drogi na skróty, szybszej- która dzieki takim produktom nie musi byc gorsza (pisownia oryg.).